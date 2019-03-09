Otopark ve trafik sorunu Bağcılar’da çözüme kavuşuyor

Bağcılar’da üçüncü kez aday gösterilen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’ı daha iyi yerlere taşımak için kolları sıvadı. Çağırıcı, İstanbul Havalimanı ile bağlantı yolları üzerinde bulunan Bağcılar’da İstanbul’un en büyük sorunu olan otopark ve trafik sorununa el atıyor. Gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek isteyen Çağırıcı, bölgedeki otopark sorununu çözmek amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor.

Kaliteli hizmet

Vatandaşların “Arabamı nereye park edeceğim?” sıkıntısının sona ereceğini söyleyen Çağırıcı, tasarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İlçemizde yapımı tamamlanan 1874 araçlık 11 otopark bulunuyor. Yapımı devam eden 7 otopark ile beraber bu sayı 5 bin 427’ye ulaşacak. Yapmayı planladığımız 16 otopark ve otopark alanına sahip projeyle araç kapasitesini 10 bine çıkaracağız İnşallah. Yeni uygulamalarımızla otopark sıkıntısını tarihe karıştırmayı hedefliyoruz” dedi. Modern güvenlik sistemleri, engelli park alanları, son teknolojik otopark sistemleri, modern ve kullanışlı iç mimari özellikleri ile dizayn edilen zeminaltı ve zeminüstü katlı otoparklar, ilçenin kalitesini yükseltirken Bağcılar ve çevresine de nefes aldıracak.

Hızlı ulaşım imkânı

Bağcılar’ın raylı sistemlerden en çok yararlanan ilçe olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Başka ilçelerde vatandaşlar metro geliyor diye sevinirken biz ilçemizden geçmesi planlanan 9’uncu metronun müjdesini alıyoruz. Tüm metroların birbirine entegre olduğu bir sistem içerisinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde açılacak metroyla 12 dakikada Bakırköy sahile, tünelle ise 10 dakikada Beşiktaş’a ulaşacağız” dedi.

Metroların kavşak noktası

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattından sonra Başakşehir-Bağcılar-Yenikapı Metro hattıyla bir ayağı Sarıyer’e bir ayağı da Marmaray ile Kartal’a kadar uzanıyor. Mahmutbey-Kağıthane- Alibeyköy-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Bakırköy İDO - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, Kirazlı-Küçükçekmece (Halkalı) raylı sistem ve Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı’nın inşaatları devam ediyor. Planlar arasında ise Mahmutbey- Halkalı- Bahçeşehir- Esenyurt Metro Hattı, Yenibosna- Bağcılar-Esenler- Cebeci Metro Hattı ve Ataköy-Şirinevler- Molla Gürani Yüzyıl (Dere Yolu) Tramvay Hattı yer alıyor. İstanbul Havalimanı’na ulaşabilecek entegre metroya da önümüzdeki dönemde kavuşulması planlanıyor. Ayrıca Kağıthane-Bayrampaşa-Bağcılar-Basın Ekspres-Halkalı istikametine bir tünel planlanıyor.