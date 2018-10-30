0553 313 94 23
impression

Otopark ücreti kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'da, otopark ücreti nedeniyle çıkan kavgada parkmetre görevlisinin kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan sürücü Engin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

30 Ekim 2018 Salı 19:12
Otopark ücreti kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Emeksiz Caddesi'nde akşam saatlerinde parkmetre görevlisi S.K., park ücretini ödemediği iddiasıyla Engin Doğan'la tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan S.K.'nin kardeşi S.K. de kavgaya karıştı ve üzerindeki bıçakla Doğan'ı yaraladı. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan Engin Doğan, çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan Doğan, hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Engin Doğan'ı bıçakladığı iddiasıyla parkmetre görevlisinin kardeşi S.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Doğan'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:12
  1. Malatya
  2. otopark ücreti kavgası
  3. cinayet
  4. bıçaklanarak öldürüldü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baharat gaz yapar
    1. Baharat gaz yapar
    2. İzmir'de motosikletli timlere 88 yeni..
    3. Yanan evlerini gözyaşları içinde..
    4. Otopark ücreti kavgasında bıçaklanarak..
    5. PKK yaptıklarıyla kan dondurdu! 'Ölene..
    6. Gökhan Töre'nin sağlık durumu nasıl?
    7. Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!
    8. "Benimkisi kuruntu" demeyin kontrole..
    9. ABD'den şaka gibi açıklama: Irak..
    10. PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz..
    11. Tost makinesinde waffle
    12. Mustafa Denizli: Her statta yaşanabilir
    13. Sinop'ta zehir tacirlerine operasyon!
    14. BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    15. Otobüs tıra çarptı! Çok sayıda yaralı..
    16. CTE Gardiyan İKM alım sonuçları
    17. 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
    18. Kerevizi uzun süre saklama yöntemleri
    19. Zencefilin faydası saymakla bitmez
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?