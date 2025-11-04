Otonom takside Çin-ABD yarışı! ABD'li firmayı yakaladılar

Çin’in önde gelen teknoloji şirketi Baidu, tamamen otonom taksi servisi Apollo Go’da önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 31 Ekim itibarıyla haftalık 250 bin sürücüsüz yolculuk gerçekleştirildi.

Bu rakam, Google’ın ana şirketi Alphabet’in otonom araç girişimi Waymo’nun ABD’de bu yılın bahar aylarında ulaştığı haftalık 250 bin yolculuk seviyesiyle aynı çizgide bulunuyor.

APOLLO GO, ŞEHİRLERDE HIZLA YAYILIYOR

Waymo ağırlıklı olarak San Francisco, Los Angeles ve Phoenix şehirlerinde hizmet verirken, Baidu’nun Apollo Go servisi şu anda Wuhan, Pekin, Şanghay ve Shenzhen kentlerinde faaliyet gösteriyor.

Baidu, yakın dönemde Hong Kong, Dubai, Abu Dabi ve İsviçre gibi yeni pazarlara açılmayı da planlıyor.

Şirketin ikinci çeyrek raporuna göre, Haziran 2025 döneminde haftalık ortalama sürüş sayısı 169 bin düzeyindeydi — yani son birkaç ayda %50’ye yakın bir büyüme kaydedildi.

240 MİLYON KİLOMETRELİK OTONOM DENEYİM

Baidu, bugüne kadar toplam 17 milyon robotaksi çağrısı aldığını ve 240 milyon kilometre yol kat ettiğini açıkladı.

Bu mesafenin 140 milyon kilometresi tamamen sürücüsüz olarak gerçekleştirildi.

Şirket, güvenlik açısından da dikkat çekici veriler paylaştı:

“Her 10,1 milyon kilometrede bir hava yastığı açılma olayı yaşandı, ancak bugüne kadar insan yaralanması veya ölümle sonuçlanan hiçbir kaza meydana gelmedi.”

Bu oran, otonom sürüş teknolojilerinde güvenlik eşiğinin insanlı sürüş ortalamalarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

TEKNOLOJİ REKABETİNDE YENİ CEPHE: OTONOM SÜRÜŞ

Baidu’nun elde ettiği bu başarı, ABD ile Çin arasındaki ileri teknoloji rekabetinde yeni bir cephe açtı.

Her iki ülke de yapay zekâ, elektrikli araçlar, sensör teknolojileri ve otonom sürüş sistemleri gibi stratejik alanlarda küresel liderlik mücadelesi yürütüyor.

Uzmanlara göre, Baidu’nun Apollo Go ile elde ettiği hız, Çin’in AI destekli ulaşım teknolojilerinde öne geçmeye başladığının işareti.

Waymo ise ABD’de daha sıkı regülasyonlara rağmen Uber ortaklığı ve yeni şehir test izinleriyle küresel pazarını korumaya çalışıyor.

GELECEK: SÜRÜCÜSÜZ ŞEHİRLER DÖNEMİ

Otonom taksiler, yalnızca ulaşım alışkanlıklarını değil, şehir planlaması ve sigorta sistemlerini de dönüştürme potansiyeline sahip.

Baidu ve Waymo arasındaki rekabetin, 2026 itibarıyla Avrupa ve Orta Doğu şehirlerine de yayılması bekleniyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin birkaç yıl içinde “insansız ulaşım standartlarına” dönüşeceğini ve büyük şehirlerde tamamen sürücüsüz bölgelerin oluşturulabileceğini öngörüyor.