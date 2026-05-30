Otomotivde yeni gerçeklik! Çinli markalar için Türkiye artık strateji pazarı

Türkiye otomotiv pazarında son yılların en dikkat çekici dönüşümlerinden biri Çinli markaların yükselişi oldu. Bu yapısal değişim, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de sektörün en önemli gündem başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. LenaCars ve Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, Çinli otomotiv markalarının Türkiye pazarındaki konumunu vergi yükü, elektrikli araç rekabeti ve tüketici tercihleri açısından değerlendirdi.

Nazik, Çinli markaların Türkiye binek otomobil pazarındaki payının 2021’de yüzde 1,5 seviyesindeyken 2025’te yüzde 8,2’ye yükseldiğini belirterek, büyümenin artık yalnızca düşük fiyat avantajıyla açıklanamayacağını vurguladı. Nazik, “Artık büyüme; yatırım, donanım, kalite, verimlilik ve doğru ürün stratejisiyle mümkün” dedi.

Otomotiv pazarında yeni dönemin tamamen matematiksel bir maliyet yapısı üzerinden şekillendiğini ifade eden Nazik, “Bugün Çin’den bir araç getirdiğinizde kapıdan içeri girdiği an karşılaştığı maliyet tablosu tamamen değişti. Eskiden sadece standart gümrük vergileriyle konuşuyorduk; bugün ise katmanlı bir maliyet motoru devrede. Bir aracın fabrika çıkış fiyatının üzerine nakliye, sigorta, gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyat yapısı bambaşka bir seviyeye taşınıyor” dedi.

Fiyat çarpanına dikkat çeken Nazik, “Elimizdeki simülasyonlar, bir aracın Çin’deki fabrika çıkış fiyatı ile Türkiye’deki perakende satış fiyatı arasında yeni mevzuatla birlikte 3,5 ile 4 katlık bir çarpan oluştuğunu gösteriyor. 15-20 bin dolar bandında fabrikadan çıkan kompakt bir SUV, vergiler ve operasyonel maliyetlerle Türkiye’de ortalama 2,5-3 milyon TL seviyelerine ulaşabiliyor. Buradaki en kritik nokta, bu fiyatın içindeki en büyük payın artık üretici kârı ya da distribütör marjı değil, vergiler ve eşik maliyetler olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Çinli markaların artık “ucuz otomobil” algısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Nazik, rekabetin niteliğinin değiştiğini söyledi. Nazik, “Fiyatla rekabet edenler için eski dönem kapandı. Ancak donanım, teknoloji, hibrit çözüm, servis yapılanması ve yatırım kabiliyetiyle pazara yaklaşan markalar için Türkiye hâlâ önemli bir fırsat alanı. Çinli markalar eskiden ucuz oldukları için tercih ediliyordu; bugün ise donanım–fiyat dengesinde hâlâ rasyonel seçenekler sundukları için pazardalar” dedi.

Yeni regülasyonların pazarda eleme mekanizması gibi çalıştığını ifade eden Nazik, servis ağı ve yatırım gücü olmayan markaların kalıcılığının zorlaştığını belirtti. Nazik, “7 bölge 20 servis kuralı ve ek mali yükümlülükler elektrikli ve hibrit araçlar tarafında pazarı yeniden şekillendirdi. Türkiye’ye yalnızca araç ithal ederek var olma dönemi sona erdi. Artık bu maliyet çarpanlarını yönetebilecek finansal güce, teknolojik verimliliğe ve satış sonrası yapılanmaya sahip markalar ayakta kalıyor. Türkiye, Çinli markalar için artık bir fiyat pazarı değil; strateji ve yatırım pazarı” dedi.

Elektrikli araç rekabetinde Togg’un da belirleyici bir aktör haline geldiğini ifade eden Nazik, Çinli markaların artık yalnızca Avrupalı üreticilerle değil, yerli üreticiyle de rekabet ettiğini söyledi. Nazik, “Togg elektrikli araç pazarında güçlü bir referans noktası oluşturdu. Çinli üreticiler Türkiye’de büyümek istiyorsa sadece fiyatla değil; teknoloji, donanım, yazılım, servis erişimi ve ikinci el değeriyle de rekabet etmek zorunda. Bu da pazarı daha olgun ve seçici hale getiriyor” dedi.

İkinci el değerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Nazik, Çinli markaların Türkiye pazarına ilk giriş dönemlerinde agresif satış politikaları ve araç kıtlığı nedeniyle avantaj sağladığını, ancak piyasa dengeleri oturdukça bu durumun değiştiğini ifade etti. Nazik, “Çinli üreticiler Avrupalı ve Uzakdoğulu rakiplerinden farklı olarak 3-4 yıl yerine 1-2 yıllık periyotlarda makyaj (facelift) uyguladıkları için ikinci el değerini korumakta zorlanabiliyor. Bu durum tüketici kararlarını doğrudan etkiliyor” dedi.

Tüketici davranışlarının değiştiğini vurgulayan Nazik, “Bugün tüketici yalnızca liste fiyatına bakmıyor. Donanım seviyesi, garanti koşulları, servis ağı, yazılım kalitesi ve ikinci el değeri artık satın alma kararının bir parçası” dedi. Nazik ayrıca, “Çinli markalar birçok alanda güçlü oldukları ölçüde küresel ölçekte ve Türkiye’de büyümeye devam edecek. Buna karşılık yedek parça bulunabilirliği, servis ağı, garanti koşulları ve ikinci el değerini koruma avantajları nedeniyle Avrupalı, Japon ve Koreli üreticiler Türkiye pazarındaki güçlü konumlarını sürdürüyor. Bayilerde görülen 400-500-600 bin TL, hatta bazı modellerde 1-2 milyon TL’ye ulaşan indirimler de rekabetin tüketici lehine sonuçlar doğurduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.