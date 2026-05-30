Tarlasına eken köşeyi dönüyor! Yıllarca getiri sağlıyor!
Tarlasına eken köşeyi dönüyor! Yıllarca getiri sağlıyor!

Çiftçiler, genellikle uzun yıllar verim sağlayan dayanıklı ve sürdürülebilir ürünlere yöneliyor.

Özellikle tek sefer dikilip yıllarca hasat alınabilen çok yıllık tarım bitkileri; düşük bakım gideri, düzenli gelir potansiyeli ve yüksek ekonomik değeriyle çiftçilerin yeni gözdesi haline geliyor...

İŞTE BİR KEZ EKİLDİĞİNDE YILLARCA KAZANÇ SAĞLAYABİLEN O ÜRÜNLER…

1 KERE EKİNCE 15 YIL HASAT EDİLEBİLİYOR

Kuşkonmaz son yıllarda Türkiye'de en çok ilgi gören alternatif tarım ürünlerinden birisi. Bir kez dikildikten sonra yaklaşık 10 ila 15 yıl boyunca ürün verebilen kuşkonmaz, özellikle restoranlar ve zincir marketlerde yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

2026 itibarıyla büyükşehir marketlerinde kuşkonmazın kilogram fiyatı ortalama 250 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Özel üretim ve organik ürünlerde fiyat daha da yukarı çıkabiliyor.

TURİZİMDE DE KAZANDIRIYOR

Lavanta, düşük su ihtiyacı sayesinde kurak bölgelerde öne çıkan ürünlerden biri haline geldi. Yaklaşık 15 yıl verim verebilen lavanta, yağ üretimi ve kozmetik sektöründe yoğun talep görüyor.

2026 yılında lavanta yağının litresinin kaliteye göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değişebildiği belirtiliyor. Kurutulmuş lavanta demetleri ise pazarlarda ve e-ticarette adet bazında 100 TL'ye kadar satılabiliyor. Özellikle Isparta çevresindeki lavanta bahçeleri kırsal turizmin de önemli merkezlerinden birisi haline geldi.

ZEYTİN VE CEVİZ

Ceviz ve zeytin bahçeleri uzun vadeli yatırım olarak görülüyor. Ceviz üretimi son yıllarda yatırımcıların gözdesi oldu. Modern ceviz bahçeleri onlarca yıl ürün verebilirken, artan kuruyemiş fiyatları üreticinin kazancını artırıyor.

2026 yılı market verilerine göre kabuklu cevizin kilogram fiyatı yaklaşık 220 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Ceviz içi fiyatları ise kaliteye göre 500 TL seviyesinin üzerine çıkabiliyor.

SADECE 60 GÜNDE 3 METRE BOYA ULAŞIYOR

Samsun'un Bafra Ovası'nda deneme üretimlerine başlanan maralfalfa, hayvancılık sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bir sefer ekildikten sonra bölge şartlarına göre 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen bu kaba yem bitkisi, sadece 60 günde 3 metre boya ulaşabiliyor.

HER HASATTA CÜZDANI DOLDURAN YEŞİL ALTIN Üreticisine düzenli gelir kapısı aralayan bamya, ekildikten yaklaşık 50 gün sonra meyve vermeye başlıyor. Sezon boyunca her 2-3 günde bir hasat edilen bu bitki, pazarda kilosu 250 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Dekar başına 500 kg ile 1000 kg arasında verim sağlayan bamya, düşük maliyeti ve yüzde 40'ın üzerindeki kar payı ile küçük bahçelerde bile yüksek kazanç vadediyor. Taze tüketiminin yanı sıra kurutularak da satılması, ürünün katma değerini daha da artırıyor

