Haliç'te fetih ruhu şahlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin’in "Türkler Geliyor" şarkısına tek yürek eşlik etti!

Programın en coşkulu ve duygu yüklü anları ise Azerbaycan devlet sanatçısı, güçlü ses Azerin’in sahne almasıyla yaşandı. Ünlü sanatçının seslendirdiği ve Türk milletinin kahramanlığını, asaletini haykıran efsanevi "Türkler Geliyor" şarkısı meydandaki on binleri ayağa kaldırdı.

Sahnedeki bu muhteşem performansa ve meydandaki büyük sevgi seline kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkıya büyük bir gururla eşlik etti. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyen kutlu kadroların fetih ruhunu kalplerinde taşıdığını gösteren bu tarihi anlar, büyük bir coşkuyla kayıtlara geçti.

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutlandı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Etkinlikte Kazakistan kökenli Alatau müzik grubu ve Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Gösterilerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Konuşmalar sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, katılımcılara hitap ederek Kurban Bayramı’nı ve fetih yıl dönümünü kutladı. Büyükgümüş, "İnşallah bu ruh ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürerek Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin dünya mazlumlarına umut olacak bir geleceği inşa etmesini temin edeceğiz. Bu istikametle çalışırken ilk hedefimiz, bu kutlu kadronun emeğiyle 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçmek olacaktır" şeklinde konuştu.

Büyükgümüş, fetih şuuruyla hareket edeceklerini vurgulayarak, "Fethin bugünkü anlayışının temsilcileri olarak, bu aziz şehri yeniden AK davamızla buluşturacağız. O güne kadar, bugün hangi ruh ve heyecanla bu güzel meydanda bir araya geldiysek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin devamında sahneye çıkan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilatın sahadaki kararlılığına dikkat çekti. Özdemir, "Dünya lideri olan Genel Başkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek, bizim için siyasette erişilebilecek makamların en güzelidir. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde biz de İstanbul’da durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Durmak, dinlenmek yok. Yeni bir tarih için şahlanma zamanı" şeklinde konuştu.

Programın sonunda, Haliç’te gerçekleştirilen geçiş töreninde gemiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşları selamladı. Etkinlik, fetih yıl dönümüne özel görsel bir gösteri ile sona erdi.