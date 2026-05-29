  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı! İran’dan “Umman'la dayanışma içindeyiz” çıkışı Zorbaya Maskat uyarısı DEM Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti Kurultay Pazarlıkları İfadeye Girdi! “İmamoğlu’ndan Başkanlık Sözü Alındı” Tek çıkış yolu artık Türkiye! Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak
Dünya Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu
Dünya

Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu

İran devlet televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçağın İran'ın Buşehr kenti yakınlarında imha edildiğini dünyaya servis etti.

İran devlet televizyonunun geçtiği haberde bir ABD uçağının, Buşehr kenti yakınlarında imha edildiği belirtildi.

İRAN, ABD UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti yakınlarında ABD’ye ait bir uçağın imha edildiğini duyurdu. Yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve yabancı hava aracının hedef alınarak düşürüldüğü belirtildi.

 

ABD'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kritik nükleer tesislere ev sahipliği yapan Buşehr bölgesindeki bu iddiayla ilgili olarak ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. İki ülke arasında son dönemde tırmanan askeri gerilimin ardından yaşanan bu gelişme, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Tasnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre İran ordusu, ülkenin güneyindeki Buşehr kenti yakınlarında tespit edilen söz konusu İHA'yı engellemek amacıyla bir füze fırlattı.

İran'ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani ise bölgede daha önce duyulan patlama sesinin bu olay ile bağlantılı olduğunu söyledi. Tangestani, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı. Kentte durum şu anda normal" dedi.

Sıcak saatler yaşanıyor! İran saldırıya geçti
Sıcak saatler yaşanıyor! İran saldırıya geçti

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! İran saldırıya geçti

İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler
İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler

Dünya

İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler

İran ateşkes kararını ilan etti
İran ateşkes kararını ilan etti

Dünya

İran ateşkes kararını ilan etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23