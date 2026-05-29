Çay müstahsili yağmura rağmen bayram tatilinde bahçeye koştu!
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli sağanak yağışlara rağmen Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren Karadenizli üreticiler, olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden çay bahçelerine girerek hasat mesaisine kararlılıkla devam etti. Rızkının peşinde olan bölge halkı, dik yamaçlarda yağmurluklarını giyerek hummalı bir çalışma yürüttü.
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı arefesi ve bayramın ilk gününde yaş çay alımı yapılmazken, bayramın ikinci gününden itibaren alımlar yeniden başladı. ÇAYKUR’a bağlı yaş çay alım yerlerinde yoğunluk oluşurken, üreticiler topladıkları çayları satmaya etmeye devam etti.
Özel sektörün de peşin ödeme yöntemiyle kilogram başına 35 TL taban fiyat üzerinden yaş çay alımı yapması, üreticilerin çay hasadın ilgisini artırdı. Özellikle 9 günlük bayram tatili sürecini değerlendirmek isteyen çay müstahsilleri, yağışlı hava koşullarına rağmen çay bahçelerinde yoğun mesai yaptı.
