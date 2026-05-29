Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!

Orta Doğu'daki dengeleri temelinden sarsacak bu toplantı, Washington-Tahran hattındaki gerilimi zirveye tırmandırdı.

Trump, yaptığı açıklamada İran ile yürütülen diplomatik süreçte artık son viraja girildiğini ve atılacak adımların netleştirilmesi için kurmaylarıyla bir araya geleceğini belirtti. Bölgesel güvenlik ve küresel enerji piyasaları başta olmak üzere tüm dünyayı yakından ilgilendiren bu hamle öncesinde, Beyaz Saray'daki zirveden çıkacak karar büyük bir merakla bekleniyor. Amerika'nın yaptırımları gevşetip gevşetmeyeceği ya da Tahran yönetimine karşı daha sert bir abluka politikasını devreye sokup sokmayacağı bu toplantının ardından netlik kazanacak. Dünya diplomasisinin kilitlendiği bu kritik görüşmenin, önümüzdeki günlerde bölgedeki askeri ve siyasi stratejileri sil baştan şekillendirmesi bekleniyor.