Ekrem İmamoğlu tekmelemişti! Ecdadın huzuruna ziyaretçi akını...

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde Fâtih Sultan Mehmed Han Türbesi'nde yoğunluk oluştu. Türbeye girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte ellerini arkasına bağlayıp saygısızca gezinerek adeta tekmelediği o mukaddes türbe, fethin yıl dönümünde Müslüman Türk milletinin dualarıyla, tekbirleriyle doldu taştı.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kentte birçok etkinlik düzenleniyor. Fatih ilçesinde bulunan Fâtih Sultan Mehmed Han Türbesi'ne vatandaşlar akın etti. Türbeye girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Türbede dualar edildi.

Türbeyi ziyarete gelen Taha Güvenç, "Fetihi sultanın huzurlarında kutlamak istedik. Allah bizlere de bu fikirle bu zikirle yaşamayı öyle nesiller yetiştirmeyi nasip etsin" dedi.

Yiğit Erol'da, "Bayram ziyaretine buraya geldik. Başka yerleri gezmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

Hasan Arıkan ise, "Büyük bir komutan gemileri karadan yürüterek büyük mücadeleler vererek bizim bu topraklarda yaşamamız için bu kapıları açmış. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.