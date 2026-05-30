Barcelona'da rüya gibi sezon geçirmişti: Süper Lig devinden Rashford hamlesi
Barcelona'da çok iyi bir sezon geçiren Marcus Rashford, Süper Lig devinin ilgi alanına girdi.
Barcelona'da çok iyi bir sezon geçiren Marcus Rashford, Süper Lig devinin ilgi alanına girdi.
Günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları transfer kazanında... (30 Mayıs 2026)
İşte transfer haberleri ve iddiaları:
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, seçildiği an Ederson ile yollarını ayırmayı planladığı ve Liverpool'un kiralık olarak göndereceği Mamardashvili için satın alma opsiyonlu teklif yaptığı ortaya çıktı. (FOTOMAÇ)
Napoli, Beşiktaş’ın çok istediği Andre-Frank Zambo Anguissa için 20-25 milyon euro civarında bir bonservis talep etti. Siyah beyazlılar ise Kamerunlu orta saha oyuncusu için indirim yapılması halinde kısa sürede transferi bitirmeyi hedefliyor. (FANATİK)
Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao için devrede. İtalyan ekibi, yıldız oyuncusunu 50 milyon euroya satmaya sıcak bakıyor. Leao'nun ise 10-12 milyon euroluk maaş beklentisi var. (AKŞAM)
Trabzonspor Yönetimi, sağ kanat transfer transferi için geri sayıma geçti. Fırtına, La Liga'da küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Tsygankov için ısrarını sürdürüyor. 28 yaşındaki Ukraynalı gelmeye sıcak bakıyor. (FOTOMAÇ)
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için yeni bir rota belirledi. Siyah-beyazlılar, yabancı hocalarda anlaşma sağlanamaması halinde Başakşehir’in çalıştırıcısı Nuri Şahin’e teklif götürmeyi planlıyor. (FANATİK)
Villarreal, Galatasaray'ın gündeminde olan Pape Gueye'yi satarak finansal anlamda rahatlamak istiyor. Bu plan oyuncunun önünü açıyor. (AKŞAM)
Galatasaray, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynadığı yıldızları takibine aldı. Sarı kırmızılılar Atletico Madrid'den ayrılacak kanat oyuncusu Lookman ve Club Brugge'ün orta sahası Onyedika'yı listeye yazdı. (FOTOMAÇ)
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio için Atletico Madrid devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüpteki belirsiz süreç nedeniyle 30 yaşındaki süperstarın ülkesine dönme ihtimali güçlendi. (FANATİK)
Beşiktaş, stoper rotasyonunu güçlendirmek için yerli ve yabancı adaylar belirledi. Real Madrid’den Raul Asencio ve Konyaspor’dan Adil Demirbağ, siyah-beyazlılarda listeye yazıldı. (FOTOMAÇ)
Beşiktaş'ın geçen devre arasında da istediği Filip Jörgensen’de sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea, Danimarkalı file bekçisini satış listesine koydu. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki eldiven için yeni bir girişim yapma hazırlığında. (FANATİK)
Adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrıldı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin daha önce görüşmediklerini açıkladığı kurt hoca, Al Nassr kariyerini şampiyonlukla sonlandırdı. 2022-2023'te Türkiye Kupası'nı kazanan Jesus'ta tekrardan Fenerbahçe ihtimali doğdu. (AKŞAM)
Transfer piyasasında oluşan fırsatları değerlendirmeye çalışan Galatasaray, sürpriz bir dünya yıldızını gündemine aldı: Marcus Rashford.
Sezonu kiralık olarak Barcelona formasıyla geçiren İngiliz hücum oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Katalan ekibinin, anlaşmadaki 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öne sürülürken, Rashford’ın yeniden Manchester United’a dönmesi bekleniyor. (FANATİK)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23