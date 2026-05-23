Yeniakit Publisher
Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO'dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO’dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!

AiMOGA Robotics’in geliştirdiği insansı robotlar ve akıllı trafik çözümleriyle dikkat çeken OMODA | JAECOO, yapay zekayı laboratuvardan çıkarıp günlük yaşamın merkezine taşıyor. Moganshan Konferansı’nda büyük ilgi gören teknoloji gösterimi, markanın akıllı mobilite ve küresel teknoloji ekosistemindeki iddiasını güçlendirdi.

Foto - Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO'dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!

Akıllı teknolojilere yaptığı yatırımlar, geleceğe odaklanan vizyonu ve kullanıcı deneyimini önceliklendiren yaklaşımıyla öne çıkan OMODA | JAECOO, robotik ve yapay zeka alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, marka ile ortak geliştirilen AiMOGA Robotics çözümleri, 2026 Dünya Marka Moganshan Konferansı kapsamında düzenlenen “Yeni Yapay Zeka Düşünce Forumu”nda teknoloji dünyasının odağı haline geldi. Konferansta Silikon Vadisi Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü kurucusu ve “Silikon Vadisi’nin Tarihi” kitabının yazarı Piero Scaruffi, OMODA | JAECOO ile ortak geliştirilen AiMOGA Robotics ürün ailesiyle bir araya geldi. İnsansı robot Mornine’dan akıllı trafik polisi robotuna kadar birçok teknoloji ürünü çözüm, vücut bulmuş yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji gösterimi olmaktan çıkarak gerçek yaşam senaryolarında aktif şekilde kullanılmaya başladığını ortaya koydu.

Foto - Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO'dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!

Son yıllarda vücut bulmuş yapay zeka teknolojileri, küresel teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri haline geldi. Yapay zeka, akıllı üretim sistemleri ve yeni nesil teknolojilerin birleşimiyle birlikte dijital dünya ile fiziksel yaşam arasındaki sınırlar giderek azalıyor. Konferans sırasında AiMOGA’nın insansı robotu Mornine, Piero Scaruffi’yi tokalaşarak karşıladı. Robot; doğal sesli iletişim, koordineli hareket kabiliyeti ve proaktif etkileşim özellikleriyle dikkat çekti. Etkinlikte görev alan akıllı trafik polisi robotu ise trafik yönlendirme hareketleri ve interaktif gösterileriyle katılımcıların yoğun ilgisini topladı. Scaruffi, yapay zekanın gelecekteki gerçek değerinin fiziksel dünyaya entegre olarak çevresiyle sürekli etkileşim kurabilme yeteneğinde yattığını vurguladı. Bu yaklaşım, AiMOGA Robotics’in teknoloji vizyonuyla da güçlü şekilde örtüşüyor.

Foto - Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO'dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!

AiMOGA Robotics, bu yılki Moganshan Konferansı’na davet edilen tek insansı robot markası olarak dikkat çekti. Şirket, teknoloji geliştirme süreçlerinde yalnızca laboratuvar gösterimlerine değil, gerçek kullanım ihtiyaçlarına odaklanan yaklaşımıyla öne çıkıyor. 69 pazarda faaliyet gösteren OMODA | JAECOO’nun akıllı sürüş, algılama ve karar verme sistemleri alanındaki deneyimi, şimdi robotik teknolojilere taşınıyor. OMODA | JAECOO ile AiMOGA ekibi tarafından ortak geliştirilen sistemler, akıllı sürüş teknolojileri, hareket kontrol sistemleri ve mühendislik altyapısını bir araya getirerek “araç-robot ortak platformu” yaklaşımını hayata geçiriyor. Bugün itibarıyla AiMOGA Robotics; insansı robot Mornine, Akıllı Polis Robotu ve dört ayaklı robot Argos’u kapsayan geniş bir ürün portföyüne sahip. Şirket ayrıca şehir yönetimi, kamu hizmetleri, ticari karşılama, fuar rehberliği ve etkinlik güvenliği gibi 100’den fazla farklı senaryoda robot teknolojilerini aktif olarak kullanıyor. AiMOGA Robotics’in yaklaşımında temel odak noktası, robotların gerçek yaşamda sürdürülebilir değer üretmesi olarak öne çıkıyor. 2026 AiMOGA Küresel Lansman Konferansı kapsamında şirket, 110 adet akıllı trafik polisi robotunun teslimatını gerçekleştirirken, 1.000 adetlik yeni bir anlaşmaya da imza attı. Böylece AiMOGA Robotics, ticari ölçekte yaygın kullanıma yönelik önemli bir adım atmış oldu. Bugün şirketin akıllı trafik polisi robotları; Wuhu ve Changzhou gibi şehirlerde trafik yönlendirme, güvenlik uyarıları ve okul bölgesi destek görevlerinde aktif olarak görev yapıyor. İnsansı robot Mornine ise 4S bayileri, kamu hizmet binaları, perakende alanları ve fuar merkezlerinde karşılama, rehberlik ve interaktif hizmet süreçlerinde kullanılıyor.

Foto - Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO'dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!

AiMOGA Robotics Başkanı Zhang Guibing, şirketin yaklaşımını “Her ürünün gerçek bir kullanım senaryosu ve çözmesi gereken somut bir ihtiyaç olmalı” sözleriyle özetliyor. Yapay zeka ve ileri üretim teknolojilerinin entegrasyonu dünya genelinde hız kazanırken, robotik şirketleri de küresel pazarlardaki büyümelerini artırıyor. OMODA | JAECOO’nun global sistem altyapısından güç alan AiMOGA Robotics, bugün 50’den fazla ülke ve bölgede kullanılmaya başlandı. Şirket ayrıca donanım ve yazılım alanında Avrupa Birliği CE sertifikasyonu dahil olmak üzere birçok uluslararası yeterlilik elde ederek küresel büyüme stratejisini güçlendirdi. Akıllı otomobillerden vücut bulmuş yapay zeka teknolojilerine uzanan bu dönüşüm sürecinde OMODA | JAECOO ile AiMOGA Robotics, mühendislik ve küresel teknoloji alanındaki yetkinlikleriyle yeni nesil mobilite ve robotik ekosisteminin önemli oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor.

