Trafiği robot polisler yönetmeye başladı! OMODA | JAECOO’dan teknoloji dünyasını şaşırtan tanıtım!

AiMOGA Robotics, bu yılki Moganshan Konferansı’na davet edilen tek insansı robot markası olarak dikkat çekti. Şirket, teknoloji geliştirme süreçlerinde yalnızca laboratuvar gösterimlerine değil, gerçek kullanım ihtiyaçlarına odaklanan yaklaşımıyla öne çıkıyor. 69 pazarda faaliyet gösteren OMODA | JAECOO’nun akıllı sürüş, algılama ve karar verme sistemleri alanındaki deneyimi, şimdi robotik teknolojilere taşınıyor. OMODA | JAECOO ile AiMOGA ekibi tarafından ortak geliştirilen sistemler, akıllı sürüş teknolojileri, hareket kontrol sistemleri ve mühendislik altyapısını bir araya getirerek “araç-robot ortak platformu” yaklaşımını hayata geçiriyor. Bugün itibarıyla AiMOGA Robotics; insansı robot Mornine, Akıllı Polis Robotu ve dört ayaklı robot Argos’u kapsayan geniş bir ürün portföyüne sahip. Şirket ayrıca şehir yönetimi, kamu hizmetleri, ticari karşılama, fuar rehberliği ve etkinlik güvenliği gibi 100’den fazla farklı senaryoda robot teknolojilerini aktif olarak kullanıyor. AiMOGA Robotics’in yaklaşımında temel odak noktası, robotların gerçek yaşamda sürdürülebilir değer üretmesi olarak öne çıkıyor. 2026 AiMOGA Küresel Lansman Konferansı kapsamında şirket, 110 adet akıllı trafik polisi robotunun teslimatını gerçekleştirirken, 1.000 adetlik yeni bir anlaşmaya da imza attı. Böylece AiMOGA Robotics, ticari ölçekte yaygın kullanıma yönelik önemli bir adım atmış oldu. Bugün şirketin akıllı trafik polisi robotları; Wuhu ve Changzhou gibi şehirlerde trafik yönlendirme, güvenlik uyarıları ve okul bölgesi destek görevlerinde aktif olarak görev yapıyor. İnsansı robot Mornine ise 4S bayileri, kamu hizmet binaları, perakende alanları ve fuar merkezlerinde karşılama, rehberlik ve interaktif hizmet süreçlerinde kullanılıyor.