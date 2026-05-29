Akılalmaz görüntü! Sel suları cipi denize böyle sürükledi
Hatay’da etkili olan sağanak sele dönüşünce plajda park halinde bulunan bir cip suya böyle kapıldı.
Hatay’da sağanak yağışın ardından oluşan sel, plajda park halindeki bir cipi denize sürükledi.
O anlar kameraya yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dörtyol ilçesinde gün boyu süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Kentteki bir plajda park halindeki cip, sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Cipin dalgalara kapıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.