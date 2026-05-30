Dönüş çilesi başladı: 43 ilin bağlantı noktası kilitlendi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dönüş çilesi başladı: 43 ilin bağlantı noktası kilitlendi!

Bayramının sonu yaklaşırken, tatilini memleketinde geçiren vatandaşların dönüş yolunda oluşturduğu kilometrelerce trafik görüntülendi. İşte otoyollardaki son durum...

TATİLCİLER DÖNÜYOR Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

KIRIKKALE - ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK VAR Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk etkili oldu.

Yoğunluk sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLİYOR Zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda önlem aldı.

ÇALIŞMA YAPILDI Ekipler, kavşaklar ve bağlantı yollarında trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA SON DURUM Düzce güzergahında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

D-100 Karayolu’nun Kaynaşlı mevkisinde araç sayısında belirgin artış yaşanırken, zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlemlendi.

TRAFİK NORMALİN ÜZERİNE ÇIKTI İstanbul yönüne doğru ilerleyen sürücüler nedeniyle özellikle D-100 Karayolu üzerinde trafik normal günlerin üzerine çıktı.

Buna karşın Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde ulaşımın akıcı şekilde sürdüğü, araçların kontrollü olarak ilerlediği görüldü.

Yetkililer, dönüş trafiğinin hafta sonu boyunca artarak devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

VALİLİK DUYURDU: AĞIR VASITALARA İZİN YOK Bolu Valiliği tarafından alınan trafik tedbirleri duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bu kapsamda 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçilerine izin verilmeyecek.

İstanbul istikametine doğru uygulanacak olan ve arada kalan girişlerin de dahil edildiği kısıtlama güzergahları şu şekilde açıklandı:

KISITLAMA GÜZERGAHLARI AÇIKLANDI Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar. D-100 Devlet Karayolu’ndan ise Karabük il sınırından Düzce il sınırına kadar. D-750 Devlet Karayolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN İSTİSNALAR AÇIKLANDI Tedarik zinciri için istisnalar belirlendi Bolu Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tedarik süreçlerinin aksamaması adına kısıtlamadan muaf tutulacak araçları da tek tek listeledi. İstisnai olarak seyirlerine izin verilecek ürün grupları şunlar:

Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar. Dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek. İlaç, tıbbi malzeme ve ambalajlı su ürünleri. Posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt. Açıklamada, bu ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tankerlerin öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde seyirlerine müsaade edileceği vurgulandı.

