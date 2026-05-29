İran’dan Trump’ın anlaşma açıklamasına yalanlama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen görüşmelerde henüz mutabakata varılmadığını duyurdu.
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmaya ilişkin açıklamalarına karşılık müzakere sürecinin henüz tamamlanmadığını duyurdu. İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı ve ABD ile Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi.
“Anlaşma henüz kesinleşmedi”
Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi." ifadelerini kullandı.
