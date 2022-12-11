Otomotivde üretim yüzde 6, ihracat yüzde 5 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 2 artarak 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu. Ocak-Kasım döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolara ulaştı!

Ocak-Kasım döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 876 bin 187 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 19 artarak 26,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

Toplam pazar 705 bin 183 adet

Yılın ilk 11 aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre paralel seviyede kaldı ve 705 bin 183 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 2 oranında daraldı ve 505 bin 886 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 19, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 3 büyüme yaşandı. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 5 azalırken yerli hafif ticari araç yüzde 10 oranında yükseldi. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.