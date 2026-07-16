Otomotivde temkinli beklentilerle gözler ikinci yarıda

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Haziran ayında geçen yıl Haziran ayına göre %11,44 oranında daralarak 105.041 adet olarak gerçekleşirken, geçen aya göre %25,9 oranında artış kaydedildi. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,19 oranında daralarak 558.179 adet olarak gerçekleşti. 7 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de tescil edilecek tüm sıfır kilometre araçlar için devreye giren Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR3) nedeniyle tescil dışı kalacak araç modellerine de kapsayan agresif fiyatlı distribütör kampanyaları satışların bir nebze hareketlenmesine yardımcı oldu. Diğer taraftan, mevduat faizlerinin devam eden cazibesi, savaş süreci ve altın fiyatlarının düşüşü ile ortaya çıkan olumsuzlukların sürmesi ise beklenen talebin oluşmasını engelledi. Buna rağmen, ilk altı ay satış adetleri göz önüne alındığında, bir önceki yıla göre düşüş olmasına karşın yıl sonunda 1 milyon adet satış eşiğinin aşılacağı beklenmektedir.

15 yaş ve 350.000 km sınırına kadar olan 2. el oto satışlarında ise; Mayıs ayındaki bayram sebebiyle öne çekilen taleplerin etkisiyle 0 km otoya göre nispeten yaşanan talep canlılığı Haziran ayında yerini aylık bazda %5 daralmaya bıraktı. Geçen yıl Haziran ayına göre de %3 daralmanın görülmesiyle geçen yıla göre düşüş derinleşerek devam etmiş oldu. Distribütörlerin GSR kampanyaları ile fiyat düşürmeleri yanında, 6 ay 6 bin km sınırının geçen yılın satışlarının %10 kota ile aşılabilecek olmasına bağlı olarak uygulanacak yeni kampanyalarla piyasaya sunulacak 0 km araçların ikinci el satışları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği beklenmektedir.

Taşıt Finansmanı Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık yayınlanan kredi faiz oranlarının (Akım, Haftalık Ortalama) Haziran ayı sonu itibariyle seyrini incelediğimizde; taşıt kredilerinde Mayıs ayına göre yıllık bazda yaklaşık %16,5’luk bir artış gözlemlenmesine karşın, ticari kredi faizlerinin altında seyretmektedir.

Bireysel taşıt kredileri, 2023 yılında ulaştığı tepe nokta olan 95.943 Milyon TL’dan, Haziran 2026’da 43.2 Milyon TL’ye inerek nominal -%54,87, reel olarak da -%79,72 küçülme kaydetmiştir. 2026 yılında da ilk çeyrekte -%3,8 ve ikinci çeyrekte de -%2,4 ile küçülme devam etmektedir.

Belirtilen küçülmenin; uygulanan kredi tutar ve vade sınırlamaları dolayısıyla, talebin öncelikle tasarruf finansman şirketleri olmak üzere, alternatif finansman yöntemi olan finansal sistem dışı senetli satış yöntemleri ile kredi kartı taksit uygulamalarına yönelmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Rapordaki verilere göre;

İkinci El Otomobil Pazarında Yıllık Fark Daralırken Haziran’da Sınırlı Geri Çekilme Yaşandı!

İkinci el otomobil pazarında Nisan ve Mayıs aylarında görülen toparlanma eğilimi, Haziran ayında yerini sınırlı bir geri çekilmeye bıraktı. Mayıs ayında 344.158 adet olarak gerçekleşen satışlar, Haziran ayında 326.678 adede gerileyerek aylık bazda yaklaşık %5 oranında düşüş gösterdi.

Aylık bazdaki bu düşüşe rağmen pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha dengeli bir görünüme yaklaştı. Haziran ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 337.654 adetlik seviyenin yalnızca yaklaşık %3 altında kaldı.

İkinci El Otomobil Pazarında Stokta Kalma Süreleri Haziran Ayında Yükseldi!

Haziran ayında ikinci el otomobil pazarında stokta kalma sürelerinde artış görüldü. Pazar ortalaması Mayıs ayında 48 gün seviyesindeyken, Haziran ayında 50 güne yükseldi. Benzer şekilde binek araçlarda stokta kalma süresi 48 günden 50 güne, ticari araçlarda ise 45 günden 47 güne çıktı.

Stokta kalma sürelerindeki bu artış, ikinci el otomobil pazarında araçların daha yavaş el değiştirdiğine işaret ediyor. Haziran ayında tüm segmentlerde görülen yükseliş, talebin stokları eritme hızının Mayıs ayına kıyasla zayıfladığını gösteriyor.

Hafif Ticari Araç Pazarında Haziran’da Satışlar Geriledi, Geçen Yılın Altındaki Seyir Devam Etti!

İkinci el hafif ticari araç pazarında Mayıs ayında 49.310 adet olarak gerçekleşen satışlar, Haziran ayında 45.019 adede gerileyerek, aylık bazda yaklaşık %9 oranında düşüş gösterdi. Böylece Mayıs ayında görülen hareketlilik, Haziran ayında yerini daha zayıf bir satış görünümüne bıraktı.

Geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında ise hafif ticari araç pazarı halen daha düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Haziran ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 51.334 adetlik seviyenin yaklaşık %12 altında kaldı.

15 Yaş Üstü Araç Pazarında Haziran’da Satışlar Geriledi, Fiyatlar Yatay Seyretti!

15 yaş üstü araç pazarında Mayıs ayında 129.223 adet olarak gerçekleşen satışlar, Haziran ayında 122.256 adede gerileyerek aylık bazda yaklaşık %5 oranında düşüş gösterdi. Ortalama fiyatlar ise aynı dönemde 414.499 TL’den 415.197 TL’ye çıkarak yataya yakın seyrini sürdürdü.

Stokta kalma süresi ise Mayıs ayında 51 gün seviyesindeyken, Haziran ayında 52 güne yükseldi. Satış adetlerindeki gerilemeye rağmen fiyatların belirgin bir düşüş göstermemesi ve stok süresindeki artış, 15 yaş üstü araç pazarında talebin zayıflarken fiyat tarafında sınırlı bir direnç oluştuğunu gösteriyor.

İkinci El Elektrikli Araç Pazarında 2026’nın İlk Yarısında Güçlü Artış Devam Etti!

İkinci el elektrikli araç pazarında 2026’nın ilk yarısında satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış gösterdi. 2025’in ilk 6 ayında 23.459 adet olarak gerçekleşen satışlar, 2026’nın aynı döneminde 40.213 adede ulaşarak yaklaşık %71 oranında yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında ise Haziran ayında satışlar 6.979 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2025 Haziran ayında kaydedilen 4.805 adetlik seviyenin yaklaşık %45 üzerinde yer aldı. Veriler, ikinci el elektrikli araç pazarının 2026’da geçen yıla kıyasla çok daha yüksek bir hacim bandında seyrettiğini gösteriyor.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.