Otomotivciler bayram ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 1600 CC altı motorlu taşıtlarda ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidileceği müjdesi otomotiv firmalarını mutlu etti.

Satışları Eylül ayında yüzde 65-70, Ekim döneminde yüzde 70-75 gerileyen firmaların yöneticileri, indirimin ekonomiye önemli katkı sunacağı görüşünde.

Firmalar toparlanacak

2000-2016 döneminde Renault Mais Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Aybar, ÖTV’nin aşağı çekilmesinin otomotiv sektörünün yararına olacağına işaret ederek, “Bu vergi yükünün hafiflemesinin ardından stoklar eriyecek, firmalar toparlanıp kendilerine gelecek” dedi. Aybar, vergi oranının yüzde 15 gerilemesi ile satışların yüzde 30 artacağını dile getirdi.

Alım iştahı artacak

Galerici Hüseyin Erdem ise ÖTV indiriminin yeni ve ikinci el otomobil satışlarını minimum yüzde 20 artıracağını vurguladı. Şu aşamada otomotivcilerin indirim kampanyalarına başvurarak müşteri çekmeye odaklandığını anlatan Erdem, “Bu indirimlere vergi ile ilgili müjdenin eklenmesi çok iyi oldu. Üreticiler ve satıcılar rahatlayacak, tüketicilerin otomobil alım iştahı artacak” ifadelerini kullandı.

Erdem, ÖTV indiriminin devletin vergi gelirlerini artıracağına; ekonomiye atılım yaptıracağını da savundu.

Şu aşamada fiyatların şiştiğini anlatan Erdem, “Kur ataklarının ardından ithal otomobillerin bedelinde yüzde 100’e varan artışlar görüyoruz. 4-5 ay evvel 100-110 bin lira olan bir otomobil, şu anda 200-220 bin liradan alıcı buluyor. Bu ortamda vergide yüzde 15 indirim yapılması çok olumlu ve anlamlı bir karar. Bu karar otomotiv sektörünü durağanlıktan kurtaracak, dinamik kılacaktır” yorumunu yaptı.

Faiz sıkıntılara neden oluyor

Otomotiv üreticilerinin ve satıcılarının güç bir dönemden geçtiğini belirten Erdem, “Faiz oranları sıkıntılara neden oluyor. Şu anda 36 ay vadeli krediler fiyatları yüzde 100 artırıyor. Bu konuda da önlem almak şart” çağrısında bulundu.