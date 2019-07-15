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Otomotiv vites küçülttü

OSD verilerine göre, Türkiye'de otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Otomotiv vites küçülttü

Türkiye’de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ilk yarısına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de toplam üretim bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 12 düşüşle 492 bin 700 oldu.

Yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak iç pazardaki daralma kaynaklı olarak ticari araç üretimindeki daralma da sürdü. Ocak-haziran döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 15 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 30, hafif ticari araç üretimi yüzde 14 seviyesinde geriledi.

OSD verilerine göre, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8, otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 634 bin 768, otomobil ihracatı ise 419 bin 46 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2019 yılı ocak-haziran döneminde yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
  1. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)
  2. otomobil üretimi
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

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