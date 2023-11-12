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Otomotiv Otomotiv üretiminde ve ihracatında artış sürüyor! Pazarda da yükseliş var!
Otomotiv

Otomotiv üretiminde ve ihracatında artış sürüyor! Pazarda da yükseliş var!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 15:17:00 -
Otomotiv üretiminde ve ihracatında artış sürüyor! Pazarda da yükseliş var!

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi ise 779 bin 328 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 10 ayında üretim yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 azalırken ağır ticari araç grubunda yüzde 23 arttı. 2022 yılının ilk 10 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 46, ağır ticari araç pazarı yüzde 24, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 51 artış sağladı. Yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 832 bin 80 adet, otomobil ihracatı ise 540 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 999 bin 858 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 68’lik artış sağladı ve 749 bin 501 adede ulaştı.

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