Otomotiv üretimi martta yüzde 1 yükseldi

2018 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 425 bin 183 adet, otomobil üretimi ise 285 bin 168 adet düzeyinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Geçtiğimiz yılı tarihi rekorlarla geride bırakan otomotiv sanayii bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir başarıya daha imza attı. OSD'nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu başarı ile otomotiv sanayii, Mart ayında ülkemiz ihracatının yüzde 21'ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8,376 milyar dolar seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 2 oranında artarak 163 bin 358 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin 310 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 32 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Mart dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 30 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 344 bin 257 adet, otomobil ihracatı ise 234 bin 889 adet düzeyinde gerçekleşti.



2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 18 artarken, Euro bazında ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 8,376 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 9 artarak 3,293 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 2,678 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.



MART AYI

Otomotiv üretimi Mart ayında yüzde 1 artışla 159 bin 464 oldu. Aynı ayda otomobil üretimi yüzde 3 düşüşle 105 bin 687 adete indi. Otomotiv pazarının yüzde 4 artışla 78 bin 871 olduğu ayda, otomobil pazarı yüzde 8 artışla 59 bin 798'e ulaştı. Otomotiv ihracatı yüzde 4 düşüşle 130 bin 320 olurken, otomobil ihracatı yüzde 9 düşüşle 87 bin 525'te kaldı.

Ocak-Mart dönemine ilişkin sonuçlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Haydar Yenigün, "Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayiimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9'luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tarihimizde ilk kez 3 milyar doları aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv sanayiimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirmesiyle başarısını bir kez daha pekiştirdi" dedi.

OSD Başkanı Haydar Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkatleri çekerek, "İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.