Otomotiv sektörünün şubat ayı ihracat rakamları

BURSA (AA) - Türk otomotiv sektörünün ihracatı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 düşüşle 2,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ürün grupları bazında bakıldığında ise otobüs-minibüs-midibüs grubu ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 149 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay, binek otomobil ihracatı yüzde 11 gerileyerek 953 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 29 düşüşle 407 milyon dolarda kaldı.

Almanya, şubat ayında 349 milyon dolar ile Türkiye otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü.

Şubat ayında ikinci büyük pazar Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 265 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a yönelik dış satış yüzde 13 gerileyerek 244 milyon dolar oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği'ne şubat ayı ihracatı da yüzde 10 azalışla 1 milyar 981 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu arada, Afrika ülke grubuna ihracat yüzde 6, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 23, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 32, Serbest Bölgelere yüzde 47 ve Okyanusya ülkelerine yüzde 85 ihracat artışları yaşandı.