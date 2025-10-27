Otomotiv sektörüne yeni yetenekler geliyor! Üniversite ve TÜVTÜRK iş birliği

TÜVTÜRK, otomotiv sektöründe nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefiyle Nişantaşı Üniversitesi ile stratejik bir protokol imzaladı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan ve Genel Müdür Vekili Melis Avalin Korkmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, üniversite-sanayi iş birliğinin örnek bir modeli olarak hayata geçirildi. Bu adım, sektöre yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra gençlerin kariyer yolculuğuna da somut katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Eğitimle sektörü birleştiren stratejik vizyon

TÜVTÜRK, otomotiv sektöründe dijitalleşme, yeni teknolojiler ve hizmet kalitesi standartlarının hızla geliştiği bir dönemde, bu dönüşümü destekleyecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi stratejik bir öncelik olarak konumlandırıyor. Şirket bu doğrultuda, teknik eğitimle sektörü daha yakın bir zeminde buluşturacak iş birliklerine ağırlık veriyor. Nişantaşı Üniversitesi ile atılan bu adım, TÜVTÜRK’ün eğitim ekosistemini üniversitelerle entegre ederek istihdam odaklı bir model oluşturma vizyonunun ilk örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öğrencilere fırsatlar sunulacak

İş birliği kapsamında Nişantaşı Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri, eğitim süreçlerinin bir bölümünü doğrudan sahada ve uygulamalı eğitimden faydalanarak geçirecek. Öğrenciler, TÜVTÜRK tesislerinde araç muayene süreçlerini yakından gözlemleyecek; teknik donanım kullanımı, muayene standartları, iş güvenliği ve müşteri deneyimi gibi konularda uzmanlaşacak. Eğitimler, TÜVTÜRK Akademi tarafından geliştirilen özel eğitim modülleri üzerinden yürütülecek ve amir yardımcılığı eğitimlerine denk seviyede içeriklerden oluşacak. Protokol sayesinde öğrenciler, TÜVTÜRK’ün bilgi birikimi ve teknik altyapısından yararlanarak mesleki gelişim, uygulamalı eğitim, staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına erişebilecek.

TÜVTÜRK’ten sektöre nitelikli insan kaynağı desteği

TÜVTÜRK, bu proje kapsamında yalnızca tesislerini açmakla kalmayacak; gençlerin sektöre donanımlı bir şekilde katılımını destekleyecek kapsamlı bir eğitim modeli geliştirecek. Öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçleri TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yürütülecek; teknik becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, proje temelli uygulamalar ve Ar-Ge faaliyetlerine katılım olanakları sağlanacak.

TÜVTÜRK Akademi tarafından düzenlenecek teknik seminerler ve özel eğitim modülleri sayesinde öğrenciler, sektörün ihtiyaç duyduğu temel yetkinliklerle mezun olma şansına sahip olacak. Bu yaklaşım, mezunların hem teknik becerileri hem de operasyonel süreçlere hâkimiyetleriyle istihdam kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

Akademi ve saha arasında güçlü bir köprü

Nişantaşı Üniversitesi, otomotiv teknolojisi programını TÜVTÜRK’ün operasyonel ihtiyaçları ve sektördeki güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda revize edecek. Öğrencilerin dönem içi uygulama dersleri TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında gerçekleştirilecek; böylece teorik bilgi, gerçek iş süreçleriyle entegre bir biçimde aktarılacak.

“Eğitimden sektöre güçlü köprü” vizyonu

“Eğitimden sektöre güçlü köprü” vizyonuyla hayata geçen bu iş birliği; öğrencilerin TÜVTÜRK’ün teknik altyapısı ve bilgi birikiminden yararlanmasını, mezunların istihdam kabiliyetinin artmasını hedefliyor. Protokol kapsamında staj olanaklarının yanı sıra işbaşı eğitim, proje temelli uygulama, Ar-Ge katılımı ve seminerlerle öğrencilerin sahaya hazır, güncel teknolojilere hâkim bireyler olarak mezun olmaları sağlanacak.

İş birliği TÜVTÜRK’ün uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Şirket, otomotiv sektörünün, teknolojiyle birlikte hızla dönüşmesinden hareketle, bu dönüşümün merkezinde yer alan nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı stratejik bir öncelik olarak görüyor. TÜVTÜRK, yalnızca hizmet alanlarında değil, sektöre katkı sağlayacak eğitim modellerinde de sorumluluk üstleniyor. Nişantaşı Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu iş birliği gençlerin mesleki gelişimini destekleyerek sektörün geleceğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Nişantaşı Üniversitesi ise eğitim ve sektör arasında kurulan bu tür köprülerin, öğrencilerin teorik bilgilerin sahada uygulamaya dönüştürmelerine ve mezuniyet sonrası güçlü bir kariyer yoluna adım atmalarına imkan tanıması açısından büyük önem veriyor. TÜVTÜRK ile yapılan iş birliği, öğrencilere hem bilgi hem de pratik deneyim kazandırarak otomotiv sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmada etkili olacak.

TÜVTÜRK ve Nişantaşı Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol, eğitimle otomotiv sektörü arasında güçlü bir bağ kurarak gençlere yeni fırsatlar yaratmayı, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve ülke çapında sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.