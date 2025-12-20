Son dakika! Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi: Vatandaşlar panik yaşadı!

Son dakika deprem haberleri: Son depremler günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? Son dakika, son depremler listesinde yer alan merkezler...

Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli verileri ile yakından takip ediliyor. Son depremler, Kütahya ve Manisa çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Özellikle Hendek, Akyazı ve çevre mahallelerde hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

SON DAKİKA- SON DEPREMLER- KANDİLLİ DEPREM HARİTASI

...TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2025.12.20 17:53:18 38.1283 37.0287 5.3 -.- 1.7 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.20 17:46:24 38.8338 27.9328 5.0 -.- 1.9 -.- BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2025.12.20 17:40:07 37.9230 28.8573 11.9 -.- 1.6 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2025.12.20 17:18:00 38.0848 37.4698 12.7 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.20 16:46:15 39.0445 25.9492 5.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.20 16:45:47 36.6897 28.1033 7.8 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.12.20 16:06:52 39.2387 28.9467 10.9 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.12.20 15:54:24 37.3165 29.0077 9.0 -.- 2.4 -.- CAGIRGAN-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2025.12.20 15:46:51 38.9060 27.8630 5.4 -.- 2.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2025.12.20 15:34:18 39.2348 28.1930 12.3 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 15:25:47 39.1885 28.2268 10.6 -.- 3.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 15:05:02 39.1925 25.9457 11.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.20 14:57:20 40.6640 30.7412 18.4 -.- 1.8 -.- GUZLEK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2025.12.20 14:35:25 39.3378 25.9690 4.4 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.20 14:23:12 39.1680 28.0918 4.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 14:19:14 40.4128 26.1148 9.9 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.20 14:15:16 39.8385 40.6948 18.6 -.- 2.1 -.- HATUNCUK-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2025.12.20 14:13:26 39.6157 38.7353 7.5 -.- 1.8 -.- CIGDEMLI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2025.12.20 14:11:21 39.1815 28.4350 7.8 -.- 1.1 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 13:31:10 39.8732 38.9537 13.1 -.- 1.9 -.- YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2025.12.20 13:29:28 37.4298 37.0075 6.8 -.- 1.6 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.20 12:57:49 38.0895 37.8420 18.8 -.- 1.3 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.12.20 12:48:20 40.0030 27.0125 9.2 -.- 1.5 -.- CEKICLER-CAN (CANAKKALE) İlksel

2025.12.20 12:35:34 36.7747 36.5638 5.0 -.- 1.9 -.- ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel

2025.12.20 12:25:59 40.8405 30.9845 19.4 -.- 1.6 -.- YAKABASI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2025.12.20 12:14:21 39.4602 28.1695 22.5 -.- 1.8 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 12:12:06 39.2127 28.1010 8.6 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 12:07:59 36.4398 27.9942 6.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.12.20 12:02:35 36.2845 33.6843 0.0 -.- 1.3 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2025.12.20 11:50:06 39.1695 28.1420 14.9 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 11:37:51 39.1628 28.2680 8.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 11:02:54 39.1330 28.1405 12.6 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 10:27:50 39.1680 28.2288 12.1 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.20 09:12:31 39.1300 28.2593 11.3 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel