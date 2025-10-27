Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Yeni CLA, selefine göre 3 cm daha uzun ve geniş bir gövdeye sahip. 6 cm artan aks mesafesi iç mekanı daha ferah hâle getiriyor. Bagaj hacmi 405 litreye düşse de 101 litrelik ön bagaj bu açığı kapatıyor. Dış tasarımda gizli kapı kolları ve 0.21 Cd sürtünme katsayısı öne çıkıyor. Aydınlatmalı Mercedes logosu ve yıldız motifli panjur modern bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise köklü bir değişim yaşandı. “MBUX Superscreen” adı verilen üç ekranlı panel konsola hakim. 10.25 inç dijital gösterge ve 14 inç multimedya ekranı standart gelirken, yolcu için opsiyonel 14 inçlik ekran sunuluyor.