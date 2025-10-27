Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!
Mercedes-Benz, “Geleceğin Estetiği” anlayışıyla geliştirdiği tamamen elektrikli yeni CLA’yı İstanbul’da tanıttı. Marka, 715 kilometreye kadar menzil ve 10 dakikada 325 kilometrelik hızlı şarj kapasitesiyle dikkat çeken bu modeli, şimdiye kadarki en akıllı otomobili olarak konumlandırıyor. Mercedes-Benz Türkiye Başkanı Bekdikhan, “Yeni CLA, dijitalleşme ve elektrifikasyon yolculuğumuzun simgesi. Teknolojiyle duyguyu bir araya getiren vizyonumuzun somut bir örneği” dedi.