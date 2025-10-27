  • İSTANBUL
Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Mercedes-Benz, “Geleceğin Estetiği” anlayışıyla geliştirdiği tamamen elektrikli yeni CLA’yı İstanbul’da tanıttı. Marka, 715 kilometreye kadar menzil ve 10 dakikada 325 kilometrelik hızlı şarj kapasitesiyle dikkat çeken bu modeli, şimdiye kadarki en akıllı otomobili olarak konumlandırıyor. Mercedes-Benz Türkiye Başkanı Bekdikhan, “Yeni CLA, dijitalleşme ve elektrifikasyon yolculuğumuzun simgesi. Teknolojiyle duyguyu bir araya getiren vizyonumuzun somut bir örneği” dedi.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni CLA modelini özel bir lansman gecesiyle İstanbul’da tanıttı. Otomotiv, moda, sanat ve medya dünyasından seçkin isimlerin katıldığı etkinlikte drone şovları, dans performansları, canlı müzik ve DJ performansları yer aldı. Ouchhh Studio’nun yapay zeka ve nörobilim temelli dijital sanat enstalasyonu davetlilerin ilgisini çekti.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Yeni CLA, tek şarjla 715 kilometreye kadar menzil sunarken, 10 dakikada 300 kilometreden fazla menzil sağlayan hızlı şarj sistemiyle öne çıkıyor. Mercedes-Benz, bu modeli markanın şimdiye kadarki en akıllı otomobili olarak konumlandırıyor.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, lansmanda yaptığı konuşmada markanın vizyonunu detaylı bir şekilde paylaştı:

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

“Tamamen yeni CLA, Mercedes-Benz için yalnızca yeni bir model değil; aynı zamanda dijitalleşme ve elektrifikasyon yolculuğumuzun bir simgesidir. Bu araç, geleceğin teknolojisini tasarım ve duyguyla bir araya getiren yeni bir dönemi başlatıyor. CLA, markamızın genç, dinamik ve yenilikçi ruhunu en güçlü şekilde yansıtırken, yeniliklerle teknolojiyi buluşturma vizyonumuzu da gözler önüne seriyor.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Premium otomotiv segmenti, günümüzde artan şekilde elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan bir dönüşümden geçiyor. Müşterilerimiz de sıfır emisyonlu elektrikli araçlara giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birine sahibiz ve elektrikli araçlarımızla, müşterilerimizin Mercedes-Benz’den beklediği konforu ve güvenliği sunarak beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Yeni CLA ile birlikte, mühendisliğin sınırlarını teknoloji, tasarım ve kullanıcı deneyimiyle birleştiriyoruz. Araç, hem sürüş keyfini hem de dijital deneyimi maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu model, geleceğe yönelik vizyonumuzun ve markamızın elektrikli ve dijital dönüşüm stratejisinin somut bir örneğidir.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Elektrikli dönüşümün hızını müşterilerin istekleri ve mobilite ihtiyaçları belirliyor. Yeni CLA’yı 48 volt teknolojisine ve şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoruna sahip hibrit olarak 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunacağız.”

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Mercedes-Benz’in “Geleceğin Estetiği” yaklaşımını yansıtan yeni CLA, tasarım, teknoloji ve verimlilikte sınıfının ötesine geçiyor. Işıltılı ızgara panelinde yer alan 142 LED yıldız, MBUX Superscreen ve MB.OS işletim sistemiyle tamamen dijital ve kişiselleştirilebilir bir sürüş deneyimi sunuyor. CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG paketiyle Türkiye’de satışa sunulan model, sürücülere yenilikçi ve üstün bir deneyim vaat ediyor.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Çift motorlu CLA 350 4MATIC, toplam 260 kW güç ve 515 Nm tork üretiyor. 85 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP’ye göre 715 kilometre menzil sağlarken, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.9 saniyede tamamlıyor. 800V elektrik mimarisi, araca 320 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği kazandırıyor ve ideal koşullarda yalnızca 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil elde edilebiliyor.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Aracın iki vitesli şanzımanı ise verimliliği artıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. CLA 350 4MATIC, 354 beygir gücü ve hızlı şarj kapasitesiyle dikkat çeken performansıyla Mercedes-Benz’in yenilikçi tasarım anlayışını sürücülere sunuyor. Araç, 4 milyon 690 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Opsiyonlarla fiyat 5 milyon TL seviyesine ulaşabiliyor. Yüzde 75 ÖTV diliminde yer alan aracın vergisiz fiyatı 2 milyon 217 bin 905 TL olarak hesaplanıyor.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Etkinlikte Ouchhh Studio tarafından tasarlanan yapay zeka ve nörobilim temelli dijital sanat deneyimi de öne çıktı. CLA’nın verileri kullanılarak oluşturulan immersive tünelden geçen davetliler, özel bir dijital sergileme enstalasyonu ile karşılaştı.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Seçilen konuklardan biri, EEG başlığıyla otomobille kurduğu bağ anındaki duygusal tepkilerini gerçek zamanlı olarak sanata dönüştürdü. Ouchhh Studio, bu çalışmada yeni CLA’nın tasarım ve mühendislik verilerini de kullanarak insan ve teknoloji arasındaki bağı vurguladı.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Yeni CLA, selefine göre 3 cm daha uzun ve geniş bir gövdeye sahip. 6 cm artan aks mesafesi iç mekanı daha ferah hâle getiriyor. Bagaj hacmi 405 litreye düşse de 101 litrelik ön bagaj bu açığı kapatıyor. Dış tasarımda gizli kapı kolları ve 0.21 Cd sürtünme katsayısı öne çıkıyor. Aydınlatmalı Mercedes logosu ve yıldız motifli panjur modern bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise köklü bir değişim yaşandı. “MBUX Superscreen” adı verilen üç ekranlı panel konsola hakim. 10.25 inç dijital gösterge ve 14 inç multimedya ekranı standart gelirken, yolcu için opsiyonel 14 inçlik ekran sunuluyor.

Foto - Mercedes’in ‘En Akıllı’ otomobili Türkiye’de! Yeni CLA ile tanışın... MB.OS dönemi başladı!

Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) üzerinde çalışan ilk araç olan yeni CLA, Mercedes-Benz Intelligent Cloud’a bağlı bir süper bilgisayara sahip olduğundan sürüş destek sistemleri de dahil olmak üzere en önemli araç işlevlerini düzenli olarak uzaktan güncelliyor. Bu da yeni CLA’nın her zaman güncel olmasını sağlıyor.

