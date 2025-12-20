  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trenle çarpışan otomobil alev topuna döndü! Facia anı kameralara işte böyle yansıdı
Dünya

Trenle çarpışan otomobil alev topuna döndü! Facia anı kameralara işte böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japonya’nın Kyoto eyaletinde hemzemin geçitte meydana gelen feci kazada, bir yolcu treni otomobili 200 metre sürükledi. Çıkan yangın nedeniyle tren ve araç alev alev yanarken, araç sürücüsü ağır yaralandı.

Japonya’nın Kyoto eyaletine bağlı Seika kasabasında, bugün büyük bir demir yolu faciası yaşandı. Kintetsu Kyoto Hattı üzerindeki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarında, bir yolcu treni hemzemin geçitteki bir binek araca hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil trenin önünde yaklaşık 200 metre boyunca sürüklenirken, kazanın hemen ardından araçta şiddetli bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede trenin ön vagonuna da sıçrayarak gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu büyük bir panikle güvenli şekilde tahliye edilirken, yanan araçtan çıkarılan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Japonya’da seyir halindeki bir otomobil, hemzemin geçitte trenle çarpıştı. Facia anları anbean kameralara yansırken, soruşturma başlatıldı.

Japonya’nın Kyoto eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 11.00 sıralarında Seika kasabasındaki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte seyir halindeki bir binek araç ile Kintetsu Demiryolları’na ait bir yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

ÇIKAN YANGIN 50 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Binek araç kazanın ardından durmakta zorlanan trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın ardından çıkan yangın ise 50 dakikalık çabanın ardından kontrol altına alındı. Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi, araçta bulunan 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı
Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı

Dünya

Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Dünya

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!
Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Yerel

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı
Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı

Teknoloji

Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı

Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar
Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar

İSLAM

Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar

Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi
Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi

Gündem

Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi

Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ekonomi

Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Japonya'dan nükleer silah hamlesi! Hazırlıklara başladılar
Japonya'dan nükleer silah hamlesi! Hazırlıklara başladılar

Gündem

Japonya'dan nükleer silah hamlesi! Hazırlıklara başladılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23