Trenle çarpışan otomobil alev topuna döndü! Facia anı kameralara işte böyle yansıdı

Japonya’nın Kyoto eyaletine bağlı Seika kasabasında, bugün büyük bir demir yolu faciası yaşandı. Kintetsu Kyoto Hattı üzerindeki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarında, bir yolcu treni hemzemin geçitteki bir binek araca hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil trenin önünde yaklaşık 200 metre boyunca sürüklenirken, kazanın hemen ardından araçta şiddetli bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede trenin ön vagonuna da sıçrayarak gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu büyük bir panikle güvenli şekilde tahliye edilirken, yanan araçtan çıkarılan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Japonya’nın Kyoto eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 11.00 sıralarında Seika kasabasındaki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte seyir halindeki bir binek araç ile Kintetsu Demiryolları’na ait bir yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

ÇIKAN YANGIN 50 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Binek araç kazanın ardından durmakta zorlanan trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın ardından çıkan yangın ise 50 dakikalık çabanın ardından kontrol altına alındı. Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi, araçta bulunan 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.