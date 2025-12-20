  • İSTANBUL
Dünya

Tren fil sürüsüne çarptı! Yaşananlar herkesi dehşete düşürdü

Tren fil sürüsüne çarptı! Yaşananlar herkesi dehşete düşürdü

Hindistan’ın Assam eyaletinde yolcu treninin fil sürüsüne çarpmasıyla yaşanan facia ülkeyi yasa boğdu.

Hindistan’da bir yolcu treninin raylara çıkan fil sürüsüne çarpması, Assam eyaletinde büyük bir hüzne yol açtı.

 

7 fil telef oldu

Hindistan’ın Assam eyaletinin Hojai bölgesinde yolcu treni, raylara giren fil sürüsüne çarptı. Trenin 5 vagonu raydan çıktı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, 7 filin telef olduğu, 1 filin ise yaralandığı belirtildi. Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği aktarıldı. Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.

