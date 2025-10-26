  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv
17
Yeniakit Publisher
Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Hyundai INSTER, şehir içi sürüşlerde aradığınız pratikliği, şıklığı ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Kompakt boyutu ve tasarımındaki cesur yaklaşımıyla dikkat çeken INSTER, günlük kullanımda fazlasıyla pratik. 360 km menzil, hızlı şarj ve zengin donanımıyla şehir hayatına mükemmel uyum sağlıyor. Hem modern hem de kullanışlı bir elektrikli araç arayanlar için kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.

#1
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Elektrikli otomobil dünyası her geçen gün çeşitleniyor. Ancak bu çeşitlilik, özellikle A-SUV gibi kompakt sınıflarda hala sınırlı. İşte tam bu noktada, Hyundai’nin yeni tam elektriklisi INSTER devreye giriyor. Güney Koreli marka, küçük sınıfta şehirli ama karakterli bir elektrikli modelle karşımızda... Hyundai INSTER Advance. 84.5 kW (115 hp) gücünde motoru, 360 km menzili ve teknolojik detaylarıyla INSTER, 2025 yılının şehirli elektrikli çözümü olmaya aday.

#2
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Ben de bu yeni oyuncuyu yerinde inceledim, direksiyonuna geçtim ve tüm detaylarını sizin için kaleme aldım. Eğer elektrikli araç dünyasına adım atmak istiyorsanız ama “şehir içi kullanımda pratik, donanımda cömert, menzilde rahat” bir araç arıyorsanız, INSTER sizin için yazılmış bir formül olabilir.

#3
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

INSTER, Hyundai’nin “Parametrik Piksel” tasarım dilini küçük SUV formatında hayata geçirdiği ilk model. Tasarım dili oldukça cesur ve kendine has. Köşeli yapısı, minimal ama dikkat çekici far tasarımı ve düz hatlarıyla adeta retro ve fütüristik öğeleri harmanlıyor. Birçok kişi ilk gördüğünde “bu ne böyle sevimli bir robot gibi” diyor. Ve evet, bu benzetme yersiz değil.

#4
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

16 inç alaşım jantlar, piksel desenli gündüz LED’leri gibi detaylar, bu küçük SUV’yi sokakta görür görmez ayırt edilebilir kılıyor. Üstelik bu özgün tasarımı, şehirde rahatça park edebileceğiniz 3.82 metrelik kompakt bir gövdeyle sunuyor.

#5
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Kapıyı açtığınızda sizi karşılayan ambiyans, sınıfının çok ötesinde. İki adet 10.25 inçlik dijital ekran-biri gösterge paneli, diğeri multimedya-iç mekana çağdaş bir hava katıyor. Direksiyon simidi de tıpkı IONIQ ailesindeki gibi iki kollu ve oldukça sade.

#6
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Ancak esas dikkat çeken iç mekan mimarisi. INSTER’in koltukları tamamen katlanabiliyor ve düz bir zemin oluşturuyor. Bu sayede isterseniz aracın içinde şekerleme yapabilir, isterseniz bisiklet ya da büyük kutuları taşıyabilirsiniz. Sadece şehir aracı değil, gerektiğinde bir yaşam alanı haline de gelebiliyor.

#7
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Arka koltuklar 16 cm ileri-geri kayabiliyor. Bu esneklik sayesinde ya diz mesafesini artırabiliyor ya da bagaj hacmini genişletebiliyorsunuz. Bagaj hacmi 238 litre, ancak koltuklar öne alındığında bu alan 351 litreye çıkıyor. Günlük kullanım için fazlasıyla yeterli.

#8
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Malzeme kalitesi konusunda da Hyundai, segmentin ortalamasının üzerinde. Yumuşak dokulu kaplamalar, iyi işçilik ve dikkat çekici detaylar INSTER’i gerçekten “uygun fiyatlı ama ucuz hissettirmeyen” araçlar ligine sokuyor.

#9
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Hyundai INSTER, Türkiye’de sadece Advance donanım seviyesiyle sunuluyor. Ama tek donanım, eksik donanım demek değil. Aksine, bu pakette günlük kullanımda ihtiyaç duyacağınız hemen her şey standart olarak geliyor.

#10
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

*10.25 inç dijital gösterge ve multimedya ekranı *Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto *Adaptif hız sabitleyici *Şerit takip ve çarpışma önleme sistemleri *Anahtarsız giriş ve çalıştırma *Otomatik klima *Geri görüş kamerası

#11
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Bu özellikler A-SUV segmentindeki birçok rakipte ya hiç yok ya da sadece üst paketlerde sunuluyor. O yüzden INSTER, donanım anlamında hem kullanıcı dostu hem de cömert diyebiliriz.

#12
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Hyundai INSTER, 84.5 kW (yaklaşık 115 hp) gücünde bir elektrik motoruyla geliyor. Maksimum tork 147 Nm. Kulağa çok sportif gelmeyebilir ama bu güç, yaklaşık 1.3 tonluk bir araç için fazlasıyla yeterli. 0-100 km/s hızlanması 10.6 saniye. Günlük kullanımda bu değer fazlasıyla yeterli. Elektrik motorunun doğal tork avantajı sayesinde kalkışlar atik, ara hızlanmalar ise akıcı. Şehir içi sürüşlerde bir elektrikli otomobilden beklediğiniz sessizlik ve pürüzsüzlük burada fazlasıyla mevcut. Süspansiyonlar konfor odaklı. Bozuk asfaltlarda darbeleri iyi sönümleyen bir yapı var. Direksiyon ise hafif, şehir içinde manevra yapmak son derece kolay.

#13
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Hyundai INSTER’in kalbinde 49 kWh kapasiteli (net 46 kWh) bir NMC batarya bulunuyor. Bu batarya ile karma kullanımda 360 km, şehir içi kullanımda ise 490 km’ye kadar menzil sunulabiliyor. Bu da INSTER’i günlük kullanımda menzil kaygısı yaşatmadan kullanılabilir hale getiriyor. Üstelik Hyundai, bu menzili sunarken menüde ilginç bir “Eko Sürüş” oyunu da koymuş. Multimedya ekranında ne kadar verimli sürdüğünüzü puanlayan bir sistem var. Bu özellik sürücüyü daha dikkatli ve ekonomik sürmeye teşvik ediyor.

#14
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

INSTER hızlı şarj desteği sunuyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi sadece 30 dakika. Bu, şehir hayatında gerçekten önemli bir avantaj. Sabah işe gitmeden önce veya markette alışveriş yaparken geçen sürede aracınızı neredeyse tamamen doldurabiliyorsunuz. AC (yani ev tipi) şarjda ise tam dolum yaklaşık 6-7 saat sürüyor. Evine gece gelen biri için sabah dolu batarya ile güne başlamak çok kolay. Hyundai’nin V2L (araçtan cihaza enerji aktarımı) özelliği bu modelde yok, ancak bunun dışında günlük kullanımda şarj deneyimi oldukça pratik ve sorunsuz.

#15
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Hyundai INSTER Advance, Türkiye’de 1 milyon 612 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyat, segmentindeki rakipler düşünüldüğünde makul seviyede. Özellikle donanım zenginliği ve menzil performansı düşünüldüğünde, sunduğu özelliklere göre fiyat/performans oranı oldukça dengeli. Türkiye pazarındaki mevcut vergi sistemi düşünüldüğünde, INSTER gibi B segmentine göz kırpan bir A-SUV’un 1.6 milyon TL bandında satılması önemli bir detay. Özellikle hibrit ya da içten yanmalı motorlu SUV’larla fiyat karşılaştırması yaptığınızda INSTER hem ekonomik hem teknolojik kalıyor.

#16
Foto - Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!

Hyundai INSTER, tam bir şehir içi çözümü. Kompakt boyutları, fonksiyonel iç mekânı, uzun menzili ve hızlı şarj desteğiyle kullanıcı dostu bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Özellikle ilk defa elektrikli araç alacak olanlar ya da günlük şehir içi ulaşımda pratiklik arayanlar için biçilmiş kaftan. Sadece fonksiyonel değil, karakterli de. Hem teknolojisiyle hem tasarımıyla farklı olmak isteyenlere hitap ediyor. Uygun fiyatlı, donanımlı, menzili tatmin edici ve kompakt bir SUV arıyorsanız, INSTER mutlaka listenizde olmalı. Kısacası, Hyundai’nin bu küçük dev modeli, yeni nesil şehirli kullanıcıların ihtiyaçlarına oldukça nokta atışı bir yanıt veriyor. Belki de büyük düşünmek için artık büyük arabalar gerekmiyordur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye kararı

Komşu ülke Yunanistan, Türkiye ile bağlantılı iki ana sınır kapısında kapsamlı modernizasyon çalışması başlattığını duyurdu...
İşte "hodri meydan" diyebilen örnek bir yüksek hakim!
Gündem

İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!" başlıklı yazısında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Ba..
ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar
Teknoloji

ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar

Çin, F-22 ve F-35 gibi Amerikan hayalet savaş uçaklarını tespit edebildiği iddia edilen kuantum radarının temel bileşeni olan “fotyon avcısı..
Altay tankına niyet KAAN'a kısmet!
Gündem

Altay tankına niyet KAAN'a kısmet!

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 28 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapılacak ALTAY tankı için geliştirilen yet..
Apple hayranlarına kötü haber! Katlanabilir cihazlar yine ertelendi
Teknoloji

Apple hayranlarına kötü haber! Katlanabilir cihazlar yine ertelendi

Analist raporlarına göre Apple, katlanabilir cihaz planlarını bir kez daha revize etti. Bu değişiklikle birlikte iPhone Fold, iPhone Flip ve..
CHP’liler bile bunlardan illallah etti… Özgür ve Ekrem’e halktan tokat gibi cevap
Gündem

CHP’liler bile bunlardan illallah etti… Özgür ve Ekrem’e halktan tokat gibi cevap

560 milyar liralık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında casusluk soruşturması da başlatılan CHP’li Ekrem İmamoğlu bugün ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23