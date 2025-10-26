Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Küçük boy, büyük vizyon! Elektrikli araç almayı düşünenler, INSTER’e bakmadan karar vermeyin!
Hyundai INSTER, şehir içi sürüşlerde aradığınız pratikliği, şıklığı ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Kompakt boyutu ve tasarımındaki cesur yaklaşımıyla dikkat çeken INSTER, günlük kullanımda fazlasıyla pratik. 360 km menzil, hızlı şarj ve zengin donanımıyla şehir hayatına mükemmel uyum sağlıyor. Hem modern hem de kullanışlı bir elektrikli araç arayanlar için kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.