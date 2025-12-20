Şehit kanıyla sulanan bu vatanın çocukları böyle olamaz! Çürümüş zihinlerden İslam’a edepsiz saldırı

Türkiye’de İslam düşmanlığı bitmiyor. Sosyal medyada hızla yayılan bir video, Müslümanların en kutsal ibadetlerinden biri olan namaz ve secde ile alay eden bir grup genç kızın rezaletini gözler önüne serdi.

TikTok platformunda paylaşılan görüntülerde, bir grup genç kız, namaz kılarken secde esnasında vefat eden Müslümanlarla dalga geçercesine pozlar veriyor. Bu alçak video, milletimizin manevi değerlerine yapılan bir saldırı olarak büyük tepki çekti.

Videoyu paylaşan Fatih Özdeş, “Namaz kılarken secde esnasında ölen insanlarla dalga geçen bu zibidiler kimin torunu acaba? Müslümanların kutsalları ile daha ne kadar dalga geçecekler?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir diğer vatandaş ise, “Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın” ifadeleriyle gençlerin ahlaki çöküşünü vurguladı.