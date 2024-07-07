Otomotiv sektöründe büyük sürpriz: Dolar yağacak! Şimdi de dünya devinden Türkiye’ye dev yatırımlar

Türkiye'ye yatırım yapan Çinli otomotiv firmalarına Gümrük Vergisi muafiyeti getirilmesi üzerine Çinli firmalardan ard arda yatırım planlarına yönelik açıklamalar geliyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin önceki gün Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmasının ardından, bir başka Çinli üretici olan Skywell'den Türkiye'ye yönelik ziyaret gerçekleşti.

Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, Türkiye distribütörleri Ulu Motor ile mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

ARAÇ ÜRETİM HATTI

Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell yetkilileri, Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Heyet devamında Ankara Çin Konsolosluğu ve Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İş birliği Forumu'na katılarak temaslarda bulundu.