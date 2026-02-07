  • İSTANBUL
Otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı

Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı. Sektör için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerli Malı Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

1 Temmuz'a kadar hükme bağlandı

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

