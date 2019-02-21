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Otomotiv renklerinin 2018 dağılımını analiz edildi

Otomotiv pazarındaki renk dağılımı 2018 yılında dünya genelinde üretilen otomobillerin neredeyse yüzde 80’inde; beyaz, siyah, gri ve gümüş olmak üzere akromatik renkler yer alıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:07
Otomotiv renklerinin 2018 dağılımını analiz edildi

Otomotiv pazarındaki renk dağılımı 2018 yılında dünya genelinde üretilen otomobillerin neredeyse yüzde 80’inde; beyaz, siyah, gri ve gümüş olmak üzere akromatik renkler yer alıyor.



BASF Boya Bölümü, ’BASF Otomotiv OEM Boyaları Renk Raporu’ ile 2018 otomotiv pazarındaki renk dağılımıyla ilgili küresel bir analiz sundu. Rapora göre; beyaz, siyah, gri ve gümüş olmak üzere akromatik renkler yollara hakim olmaya devam ediyor. Dünya genelinde üretilen otomobillerin neredeyse yüzde 80’inde bu renkler yer alıyor. Bu renklerin arasında en popüleri beyaz. Kuzey Amerika’da neredeyse her dört otomobilden ve Avrupa’da neredeyse her üç araçtan bir tanesi beyaz boyaya sahipken, Asya Pasifik’te ise her iki otomobilden bir tanesi beyaz. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında gümüş renginin popülaritesi düştü.



Kromatik renkler küçük araç segmentlerinde daha popüler


Çok çeşitli renk tonları arasında en popüler renk mavi ve kendisini kırmızı takip etti. Bu kromatik renkler, kompakt ve mini otomobiller gibi daha küçük araç segmentlerinde daha popüler. Kromatik tonların genel sayısı, daha büyük segmentlerinde önemli ölçüde azalıyor. Bu segmentte, önceki yıla oranla siyah ve beyaz renklerde dikkate değer bir artış var.



Efektler, Avrupa’da yeni renk çeşitleri oluşturuyor


Avrupa’da neredeyse her beş otomobilden bir tanesinin boya rengi gri. Gri, sıralamada en popüler ikinci renk olarak siyahın yerini aldı. Müşteriler, açık griden koyu metalik antrasite kadar 110’dan fazla çeşit arasından seçim yapabiliyor. Mavi ise çok daha fazla sayıda seçenek sunuyor. Yaklaşık 140 renk tonu ile mavi, bölgenin en çeşitli renk yelpazesine sahip. yüzde 11’lik pay ile 2018 yılı sıralamasında gümüşü geride bırakarak Avrupa’da en çok talep edilen dördüncü renk oldu.



Metalik veya sedef efekti de otomobillerin benzersiz görünümüne önemli bir katkıda bulunuyor. 2018 yılında, tüm araçların üçte ikisinin son katında efektli boya yer alıyor. Otomobil ne kadar büyük olursa, bir efekt ile boyanma olasılığı o kadar artıyor. Siyah ve gri gibi koyu renkler daha çok bir metalik efektle formüle edilirken, açık renkler ise öncelikli olarak düz renkler halinde kullanılıyor.



Asya Pasifik’te beyaz en popüler renk, ama kromatik renklerin önemi artıyor


Beyaz, Asya Pasifik’te diğer bölgelere daha popüler. Tüm yeni otomobillerin yüzde 53’ünün rengi beyaz. Rengin popülerliği, önceki yıla oranla önemli bir artış gösterdi. Kromatik renkler arasında ise kırmızı hala en popüler seçenek. Ancak mavi de arayı kapatıyor. İlginç bir gözlem olarak kahverengi SUV’larda hala çok fazla popüler olmaya devam ediyor, ancak bu segmentte öneminin sona ermiş olduğunu belirten düşüş işaretleri gösteriyor.


Asya Pasifik’teki otomobil alıcıları, renk tercihlerini giderek tutumlarına ve yaşam tarzlarına bağlıyor. Örneğin, birçok gövde segmentinde metalik ve parlak siyaha olan talep artıyor. Mini otomobillerde bile baş döndürücü efektlere sahip gümüş ve gri tonları daha da fazla yaygınlaşıyor. Bu durum, daha geniş bir renk paletinin ortaya çıktığı Çin pazarında görülebiliyor.



Kuzey Amerika’da bugünün akromatik renklerindeki çeşitlilik geleceğe yönelik bir bakış sunuyor


2018 yılında akromatik renkler, piyasanın üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturarak Kuzey Amerika’da en popüler otomotiv renkleri olmaya devam etti. Akromatik renkler arasında beyaz, liderliğini sürdürüyor. Akromatik tonların yanı sıra tüketiciler, özellikle pikap kamyonet ve spor otomobil segmentlerinde olmak üzere kırmızıya daha fazla yakınlık göstermeye devam etti. Kapsamlı mavi renk tonları, önceki yılla neredeyse aynı kaldı.


Son 10 yıldır Crossover Arazi Araçları (CUV), Kuzey Amerika’da bir hakim araç segmenti olarak ortaya çıktı. CUV’lar Spor Arazi Araçlarının (SUV’lar) güvenlik ve sürüş rahatlığı gibi özelliklerini yakıt verimliliği gibi diğer faydalarla bir araya getiriyor ve böylece çok çeşitli bir sürücü yelpazesine çekici özellikler sunuyor. Beyaz bu segmentte en popüler renk ve beyazı siyah ve gri takip ediyor. Mavi ve kırmızı tonları, otomobil alıcıları tarafından neredeyse eşit seviyede talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:07
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