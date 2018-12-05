THY- Euroleague
0553 313 94 23

Otomotiv pazarındaki rekabet lideri değiştirmedi

Satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne olan otomotiv pazarında ocak-kasım döneminde lider yine Renault oldu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
Otomotiv pazarındaki rekabet lideri değiştirmedi

Yılın ocak-kasım döneminde yüzde 33,75 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de 2018’in ocak-kasım döneminde 425 bin 478 otomobil, 117 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 543 bin 231 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daraldı. Ocak-kasım döneminde yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında Renault liderliği bırakmazken, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti. Geçen yılın 11 ayında sıralamada üçüncü olan Volkswagen, bu yıl 58 bin 483 satışla ikinciliğe yükseldi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
  1. otomotiv pazarı
  2. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
  3. Renault
  4. Volkswagen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB: "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir."
    1. TCMB: "2019'da fiyat istikrarının..
    2. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. CIA, senatörleri ikna etti... Bin..
    4. Okul yönetimi "etik olmaz" diyerek..
    5. Bitlis'te terör operasyonu
    6. İş Bankası "Altın Gençleri" ödüllendirdi
    7. Motorine zam geliyor! Bu geceden..
    8. Akit gündeme getirmişti! Kaçak prenses..
    9. Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan..
    10. Asgari ücret son dakika belli oldu mu..
    11. Dolar/TL 5,4350 seviyesinde işlem..
    12. Savunma sanayisi için stratejik zirve
    13. Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı
    14. “Uzaktan kumandalı piyadeler” geliyor
    15. Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    16. Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5..
    17. Herbalife Gran Canaria'da Maldonado..
    18. “Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    19. 1 milyon 110 bin kişiye iş kapısı oldu
    20. Adana'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?