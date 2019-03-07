Otomotiv ihracatı şubat ayında vites küçülttü

Şubat ayında otomotiv endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalışla 2,54 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Şubat ayında vites küçülten otomotiv ihracatının parite kaynaklı kaybı 175 milyon dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, şubat ayında otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaşanan düşüşe rağmen 2,54 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek ikinci şubat ayı performansına imza attı. Şubat ayı ihracatında parite kaynaklı kayıp 175 milyon dolar oldu. Parite kaybının yaşanmaması halinde otomotiv ihracatı 2,7 milyar doların üzerine çıkacak ve ihracat düşüşü yüzde 2,5 ile sınırlı kalacaktı.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu ihracatı şubat ayında yüzde 16 artarak 149 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 11 azalarak ve 953 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 29 azalarak 407 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında Almanya 349 milyon dolar ile Türkiye otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü. Şubatta ikinci büyük pazar Fransa’ya ihracat yüzde 5 oranında azalarak 265 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a yönelik ihracat yüzde 13 azalarak 244 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliğine Şubat ayı ihracatı da yüzde 10 azalarak 1 milyar 981 milyon dolar oldu. Afrika Ülke Grubu’na ihracat yüzde 6, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 32, Serbest Bölgelere yüzde 47 ve Okyanusya ülkelerine yüzde 85 oranında ihracat artışı yaşandı.