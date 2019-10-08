Otomotiv devine Manisa teşekkürü! “İlimizin ekonomisine can katacak olan yatırım hayırlı olsun”

Mehmet Canıtatlı

VolksWagen yöneticisi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı görüşmenin ardından, VW’in yatırımı hangi şehirde gerçekleşeceği merak konusu olmuştu. Eylül ortasında Facebook resmi hesabından müjdeyi duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Otomotiv devi Volkswagen’in yeni fabrikası Manisa’da kurulacağı kesinlik kazandı. Başta Yunusemre ilçemize, Manisa’mıza ve tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Bu yatırım ilimizin ekonomisine can katacak olan yatırımdır. Tekrardan şehrimize hayırlı olsun” mesajını yayınlamıştı.

-Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi

Her şey adım adım resmileşiyor

Çerçi’nin müjdeli haberinden birkaç gün sonra resmi girişimler ard arda geldi ve Alman devi Volkswagen Manisa’da da 943.5 milyon lira sermayeli şirketi kurdu. Şirketin adı ise ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ oldu. Alman devinin son yıllarda anavatanı dışında yaptığı en büyük yatırımlardan biri olacak yeni tesis için toplamda yaklaşık 1.4 milyar euro yatırım yapması bekleniyor. Öte yandan; AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de, Volswagen’in Manisa’ya yatırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, mutlu olduklarını ifade etti.

Gayretleriyle mutlu sona ulaşıldı

Türkiye ekonomisinin ihracatla büyümesinde büyük rol oynayan otomotiv sektörüne büyük katkı sağlayacak olan bu yatırımda Manisa’nın tercih edilmesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa OSB Başkanı Sait Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in büyük rolü oldu. İl genelindeki STK temsilcileri söz konusu dev yatırımın Manisa’daki tüm sektörlere doping etkisi yapacağı görüşünü dile getirdi.

Yeni bir sayfa açılıyor

Manisa’nın da geleceği için büyük önem taşıyan dev yatırımla ilgili görüş almak için hangi yetkilinin kapısını çalsak hepsinde aynı heyecanın var olduğunu gözlemledik.

İhracat deyince akla gelen Ticaret Bakanlığı’nın en yetkili ismi Ruhsar Pekcan hanımefendi, geçen ay bir toplantıda yatırımın adresiyle ilgili ipuçlarını verirken oldukça heyecanlıydı. Sonuçta, Manisa ihracatta başarılı grafik seyri olan ilk 10 il arasında yer alıyor.

Bir zamanlar Zorlu Holding’in doğru verdiği kararla beyaz eşya ve teknoloji üretiminin üssü olarak anılmaya başlanan şehir, artık Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi bir otomotiv şehri olarak anılacak. Sermayesi 943.5 milyon lira olarak açıklanan Alman şirketinin yatırımlarını üretime dönüştürdüğü andan itibaren Manisa, ihracatta ilk 5 arasında yer alacaktır. İstanbul hariç Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara ile tatlı bir rekabetin içine girecektir.

Son verilere göre, Manisa’da iyi ölçekli diyebileceğimiz 630 sanayi kuruluşu bulunuyor. 10 bin 372 şirketin kayıtlı olduğu il genelinde Türkiye’nin lokomotif sektörlerinde rol alan markalar da var. Örneğin Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 166 firmadan 20’si İSO 500 şirketler arasında yer alıyor. Volkswagen’den beklenti ise üretimin yanı sıra yan sanayinin gelişmesine katkıda bulunması.

Çubuk’ta münferit yatırım yeri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Volkswagen Grubu’na ait MAN Türkiye AŞ’nin Ankara Akyurt ve Çubuk’taki arazisinin ‘münferit yatırım yeri’ olarak ilan edildiğini açıkladı. Bakanlık olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Alman sanayicilerin ve yatırımcıların karşılaşabileceği sorunları çözmek ve önerilerini hayata geçirmek adına Alman Masası’nı kurduklarını belirten Varank, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Masası’nın karşılıklı iş birliğine verilen önemin somut nişanesi olduğunu vurguladı.