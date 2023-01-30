Otomotiv devinden Türkiye kararı! Resmen açıklandı

İkinci nesil yeni C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya'da üretilecek. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.

Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya'da kurulacak. Yeni C-HR'ın, Toyota'nın Avrupa'da 2025 yılına kadar 1,5 milyon adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.

Bir sonraki adım yüzde 100 elektrikli

Yeni Toyota C-HR, şirketin karbon nötr taahhüdünü yansıtırken yoğun rekabetin yaşandığı ve Avrupa'nın en büyük pazarı olan C-SUV segmentine farklı elektrifikasyon seçenekleri sunacak. Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota'nın 2030'daki yüzde 100 elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota'nın yeni dizayn anlayışını da en çarpıcı şekilde yansıtacak.

Yıllık 75 bin adet batarya üretecek

Toyota Otomotiv Sanayii batarya üretim hattı da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışan ek olarak istihdam edilecek. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon avroluk (6,5 milyar lira) yatırım ile şirketin toplam yatırım tutarı da 2,3 milyar avroya ulaşacak.

Türkiye fabrikası artık küresel aktör

Yeni Şafak'ın haberine göre, Toyota Otomotiv Sanayii Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, "Bu proje Toyota'nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya'daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli proje Türkiye'ye duyulan güvenin yeni bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022 yılında ürettiği 220 bin aracın 185 binini 150'den fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Toyota Otomotiv Sanayii Türkiye, bugüne kadar 3 milyon adetten fazla üretim ve ortalama yüzde 85 oranında ihracat gerçekleştirdi. Fabrika, 5 bin 500 çalışanı ile haftanın 6 günü 3 vardiya faaliyet gösteriyor.