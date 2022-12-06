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Otomotiv Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi: Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak
Otomotiv

Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi: Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak

Türkiye otomotiv pazarında beklenemedik bir gelişme yaşandı. Alman otomotiv devi Volkswagen, sürpriz bir kararla Passat sedanın Avrupa'daki üretim ve satışını sona erdirdi. Türkiye'yi de kapsayan karar sonrası, söz konusu model satış listelerinden kaldırıldı. Otomotiv devlerinden iflas etti haberleri geliyor. Bu gelişmeye ise araç sahipleri ve herkes çok şaşırdı, kimse inanamadı! Alman otomobil devi Volkswagen , Çin'de üretilen elektrikli araçları Avrupa'ya ihraç edecek ve bunu Tesla ve BMW'den sonra yapacak. Alman asıllı otomobilin dönemi sona erdi...

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:22:00 - 2022-12-06 15:38:18
Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi: Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdirdi.

Bahsi geçen karar, Türkiye için de geçerli olacak.

Alman asıllı otomobil Volkswagen, kararla birlikte Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti.

Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü.,

Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.  Alman otomobil devi Volkswagen , Çin'de üretilen elektrikli araçları Avrupa'ya ihraç edecek. Ayrıca Alman asıllı otomobil şirketlerden iflas haberleri geliyor.

Ford, 2023 yılında Fiesta'nın üretiminin durdurulacağını duyurmuştu.

Passat, pazardaki diğer sedan modeller gibi popülerliğini SUV/Crossover modellere kaptırmıştı ancak üretiminin erken sonlandırılmasında sadece bu değil pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan tedarik sorunları da etkili oldu.

Markanın resmi internet sitesindeki satış listesinde artık Passat Sedan bulunmuyor. Böylelikle Türkiye'deki otomotiv satış ve alımlarında bir dönem sona erdi.

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