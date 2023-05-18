Otomotiv devi Hyundai Tucson fiyatlarında çılgın kampanya; Satışa çıktı! Kimse bu gelişmeye inanamadı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, SUV modelleri arasında popülerliğini koruyan Tucson'un yenilenen versiyonunu piyasaya sürdü.

Geniş bagaj hacmi, konforlu sürüş deneyimi ve üstün güvenlik teknolojileriyle donatılan Tucson, ailelerin beklentilerine yanıt veriyor.

Araç, segmentindeki diğer rakiplerine karşı rekabetçi bir konumda yer alıyor ve iyi bir satış grafiği yakalıyor.

Hyundai Tucson'un yenilenen kasa tasarımı, dinamik hatları ve modern görünümüyle dikkat çekiyor.

Aracın ön bölümü, yeni nesil Hyundai modellerinde olduğu gibi büyük bir ızgara ve ince farlarla donatılmış. Arka bölümde ise yine ince LED farlar, geniş bir arka cam ve sportif bir görünüm dikkatleri çekiyor.

Model baz donanım seviyesinde 1.6 litrelik benzinli motorla birlikte geliyor. Bu motor, 180 beygir güç üretiyor ve tam otomatik şanzımanı sayesinde keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.Güçlü motoru sayesinde Tucson, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda yüksek performans sergiliyor

Hyundai Tucson'un iç mekanı, ferah ve kullanışlı bir tasarıma sahip. İç mekanda, dokunmatik bir ekranla kontrol edilen multimedya sistemi, kablosuz şarj özelliği, yol bilgisayarı ve geri görüş kamerası gibi özellikler mevcut.

Ayrıca araçta çift bölgeli otomatik klima, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, çekiş kontrol sistemi ve acil fren destek sistemi gibi güvenlik donanımları da bulunuyor.

Hyundai Tucson'un bagaj hacmi, geniş iç mekanıyla birlikte aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Arka koltuklar katlandığında, bagaj hacmi 1,755 litreye kadar çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca arka koltukların yatırılması sırasında, katlanabilir ön yolcu koltuğu sayesinde daha uzun eşyaların taşınması da mümkün hale geliyor.

İşte f5haber'e göre: Hyundai Tucson Mayıs ayı güncel fiyat listesi…

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT

Fiyatı: 1.230.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) * Benzin DCT

Fiyatı: 1.240.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Fiyatı: 1.515.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT

Fiyatı: 1.210.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT

Fiyatı: 1.355.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT

Fiyatı: 1.520.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik

Fiyatı: 1.750.000 TL

İlginizi çekebilir→ Benzin ve motorin indirimi, zam mı var, harekete geçti mi? Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları...→ TIKLAYINIZ