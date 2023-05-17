Benzin ve motorin indirimi, zam mı var, harekete geçti mi? Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler sonrası tüm akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim yapıldı. Piyasa önderlerine göre; Bugünden itibaren durum tam tersini gösterebilir zira bugün petrol fiyatları ise sıkışan piyasa beklentileriyle yükseldi. Peki, bugün güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre ne kadar oldu? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana’da akaryakıtın litresi kaç TL? İşte detaylar…

Analistler bu yılın ilerleyen zamanlarında giderek daha sıkı bir piyasa dengesi bekledikleri için petrol fiyatları Çarşamba gününün erken saatlerinde kayıplarını tersine çevirdi ve yükseldi. EIA'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stoklara ilişkin haftalık petrol durumu raporu öncesinde Çarşamba günü 07:20 EDT itibariyle, ABD kriteri, WTI Ham Petrol, gün için %0,41 artışla 71,11 dolardan işlem görüyor. Uluslararası ölçüt Brent Crude %0,40 artışla 75.16 dolardan işlem görüyordu.

Bir süreliğine akaryakıt indirimi uygulandı, ancak petrol fiyatları, sıkışan piyasa beklentileriyle yükselişe geçti. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına hafta sonuna kadar yansıması beklenen bir değişiklik yarattı.

Petrol Fiyatları Neden Arttı?

Analizlere göre, petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, yılın ilerleyen zamanlarında daha sıkı bir piyasa dengesi beklendiği için yaşandı. Özellikle, ABD ekonomisine dair devam eden endişeler ve Çin'deki düzensiz toparlanma petrol fiyat artışlarını sınırladı.

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Buna ek olarak, ABD borç tavanına ilişkin müzakerelerdeki çıkmaz, petrol piyasasına baskı yaptı. Ancak, ABD yakıt stoklarında devam eden düşüş tahminleri ve Çin petrol talebine ilişkin daha iyimser görünüm, petrol fiyatlarını destekledi.

Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Oldu?

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları değişiklikleri sürdürüyor. 1 mayıs akaryakıt fiyatları stabil seviyede işlemini sürdürüyor. Bugün benzin ve motorin indirimi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

17 Mayıs 2023 tarihinde, akaryakıt indirimi sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları il bazında aşağıdaki gibi oldu:

İstanbul Anadolu’da benzin fiyatı 19,76 TL’den satış görürken, Avrupa’da ise fiyatı 19,81 TL’dir.

Motorinde litre fiyatı Anadolu’da 18,58 TL iken, Avrupa tarafında ise 18,64 TL’dir. LPG’de durum Anadolu tarafında 10,47 TL iken, Avrupa’da 10,74 TL’dir.

Ankara’da 1 litre benzine düşen fiyatı 20,16 TL iken motorin 19 TL ve LPG ise 10,67 TL.

İzmir için benzinde fiyat 20,16 TL, motorinde ise 19,09 TL. LPG’de ise İzmir için ortalama fiyat 10,52 TL’dir.

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