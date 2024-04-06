Otomotiv devi FIA’dan çevre derecelendirmesi alan ilk üretici oldu!

Stellantis Grubu, birkaç yıldır küresel çevresel etkiler üzerinde, tıpkı Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) gibi yoğun bir şekilde çalışıyor. PEUGEOT Sport, bu yaklaşımın bir parçası olarak FIA'dan üç yıldızlı çevre sertifikasına layık görüldü. Böylelikle PEUGEOT Sport, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda bu ödülü alan ilk üretici oldu. Üç yıldızlı çevre sertifikası, FIA tarafından çevreyi koruma, karbon emisyonlarını azaltma ve otomotiv dünyasında sürdürülebilir uygulamalar oluşturma konusunda kararlılık gösteren kuruluşlara veriliyor. Bu sertifikalandırma, FIA tarafından yönetilen ve farklı kriterleri göz önünde bulunduran titiz bir değerlendirme sürecinin ardından veriliyor. PEUGEOT Sport'un almış olduğu bu çevre sertifikası, Stellantis Grubu'nun enerji dönüşümünde yürütmüş olduğu genel küresel politikaların bir parçasını oluşturuyor.

Geçen yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) Düşük Karbon Ödülü’nü alan PEUGEOT Sport, FIA’dan üç yıldız sertifikasını alarak çevresel etkilere yönelik girişimleri geliştirmenin önemini daha da vurguluyor. Bu ödül, Stellantis Grubu’nun 2038 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefleyen 'Dare Forward' stratejik planındaki sera gazlarını azaltma stratejisini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. FIA, enerji tüketiminden optimum aydınlatma yönetimine kadar sera gazlarını azaltmak için bir yol haritası oluşturmanın ve bu yol haritasını uygulanmanın önemine dikkat çekiyor. Ancak Stellantis Motorsport bununla yetinmiyor ve bir sonraki adımı şimdiden planlıyor.

Stellantis Motorsport, belirlediği hedeflere ulaşmak adına, iklim zorlukları hakkında tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere tüm iş birlikçileriyle birlikte çalışıyor. Bu, herkesin kendi kişisel etkisi ve yaptığı sporun küresel etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor. Motor sporları, etkin çözümlerin geliştirilmesi ve emisyonları azaltmanın yanında daha sürdürülebilir bir mobilite hedefleyen teknolojilerin geliştirilmesi noktasında en ileri seviyeyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu konulardaki farkındalık özellikle motor sporlarında oldukça yüksek bir seviyede kendini gösteriyor.

Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot, “2023 yılında Formula E faaliyetimiz için FIA'dan üç yıldız, WEC’de PEUGEOT Sport için Düşük Karbon Etkisi ve Opel Corsa e-Ralli Kupası için DMSB Sürdürülebilirlik gibi ödüller tüm Stellantis Motorsport ekipleri için büyük bir gurur. Bu sertifikalar, motor sporlarının da ön plana çıktığı Stellantis Grubu’nun Dare Forward stratejik planına olan bağlılığımızı yansıtıyor. Bu aynı zamanda çabalarımıza katılarak kendi çevresel performanslarını ve taahhütlerini geliştiren mevcut ve gelecekteki ortaklarımız için de çok önemli. Bu muhteşem başarıdan dolayı tüm ekiplerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Birlikte güvenli ve sürdürülebilir mobilitenin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Bunun için birlikte ve buradayız” değerlendirmesinde bulundu.

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