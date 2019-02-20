0553 313 94 23

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor! Yüzbinlerce kişi işsiz kalacak

Ford, yaklaşık 2 bin 700 kişinin istihdam edildiği Brezilya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor! Yüzbinlerce kişi işsiz kalacak

Ford, zararları önleme amacıyla giriştiği yeniden yapılanma kapsamında Brezilya'da bulunan en eski fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini duyurdu. Bu hamle yaklaşık 2 bin 700 kişinin işini kaybetmesine neden olacak.

1967'den beri faaliyet gösteriyordu

Sao Paulo'nun endüstriyel bölgesi olan Sao Bernardo'da yer alan fabrika 1967 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Başlangıçta çeşitli otomobil modelleri üreten fabrika 2001 yılından itibaren F-4000 ve F-350 kamyonları ve Siesta modellerine ağırlık verdi. Fabrikanın kapanması Ford'un Brezilya'da ticari araç yerine otomobillere odaklanacağını ve üretimi Bahia eyaletindeki yeni fabrikasında sürdüreceğini gösteriyor.

Adres Türkiye olabilir

Ford bir yandan üretim, satış ve finansman faaliyetlerini yeniden yapılandırırken bir taraftan da Volkswagen (VW) ile çeşitli alanlarda işbirliği müzakereleri yürütüyor. İki şirket geçen ay ticari araçları kapsayan bir işbirliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma kapsamında VW ticari vanların Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında yapılması olası.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Güney Amerika
  4. Brezilya
  5. Volkswagen
  6. Ford

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    1. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    2. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    3. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    4. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    5. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    6. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    7. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    8. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    9. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    11. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    12. Festival öncesi davul zurna ile..
    13. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    15. Başkan Türel Google Trends..
    16. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    17. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    18. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    20. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    21. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    22. Gaziantep'te asayiş
    23. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    24. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    25. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    26. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    27. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    28. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    29. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    30. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı