Otomobillerin imparatoru! Bugatti'nin yeni modeli geliyor

Otomotiv endüstrisi 1985’ten sonra büyük bir tırmanış yaşadı. Bu dönemlerde otomobilin artık sadece bir ulaşım aracı değil keyif aracı olduğu da keşfedildi aslında.

Daha sonrasında 90’lı yıllarda özellikle Alman markaları çok keyifli araçlar üretti. Bunların en büyük örneği de w124 kasa kodlu Mercedes modelleri olacaktır.

Tabi bunun yanında bir de süper ve hyper otomobil savaşları vardı. Ferrari, Lamborghini ardı ardına modeller üretiyor, müşterilerini tavlamaya çalışıyordu. İlerleyen zamanlarda sahneye Bugatti çıktı ve tüm piyasayı alt üst etti.

Zira Bugatti “seri üretimde olan en hızlı otomobil” unvanını almaya çok odaklanmıştı ve buna uygun sınırlı sayıda modeller üretiyordu.

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Markanın bariz şekilde en dikkat çekici modeli ise Veyron oldu. Daha sonrasında Chiron modeli üretildi.

Veyron’da bulunan W16 motorun tamamen geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olan Chiron aslında ilk olarak bizlere 1999 yılında göz kırptı. Tabi günler geçti ve Fransız asıllı Alman markası da kendini geliştirdi.

Yeni Bugatti modeliyle ilgili “geleneksek otomobilseverleri” mutlu edecek bir haber var. Aracın elektrikli bir üniteye sahip olmayacağı kesin sayılır. Kullanılacak olan yeni motorun Chiron’daki gibi w16 olmayacağı onun yerine 8.3 litrelik v16, Lamborghini Revuelto’da kullanılan v12 veya Volkswagen’in tipik v8 motorlarından birinin kullanılacağı düşünülüyor.