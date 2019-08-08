Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.

Kaza, merkeze bağlı Sağlık köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyü istikametine seyreden Dilaver S. (39) idaresindeki 68 BF 448 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp A. (51) yönetimindeki 68 EA 835 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri ve 68 EA 835 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe A. (49) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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