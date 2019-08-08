0553 313 94 23

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.


Kaza, merkeze bağlı Sağlık köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyü istikametine seyreden Dilaver S. (39) idaresindeki 68 BF 448 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp A. (51) yönetimindeki 68 EA 835 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri ve 68 EA 835 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe A. (49) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilinçli tarım verimi yükseltti
    1. Bilinçli tarım verimi yükseltti
    2. Ahlat Kaymakamlığına Tutak Kaymakamı..
    3. Siirt’te çayda mahsur kalan..
    4. Selçuklu Belediyesi tahsilatları artık..
    5. Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı..
    6. Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem
    7. Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda..
    8. Derin dondurucuları değil gönülleri..
    9. İstanbul trafiğinin bayram raporu
    10. İstanbul'da hırsızlık yapan 4 kişi..
    11. Çukurca’da 2 terörist hava harekatıyla..
    12. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
    13. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
    14. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
    15. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
    16. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
    17. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    18. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
    19. Öğretim üyelerinin akademik..
    20. İzmir’de korkutan deprem
    21. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    22. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    23. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    24. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    25. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    26. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    27. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
    28. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
    29. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    30. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru