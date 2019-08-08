Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde 4 otomobilden hırsızlık yapan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olaylarının A.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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