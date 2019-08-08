0553 313 94 23

Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde 4 otomobilden hırsızlık yapan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olaylarının A.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den 'Çin ürünleri' yasağı
    1. ABD'den 'Çin ürünleri' yasağı
    2. Kuşadası Körfezi’nde deprem
    3. Vali Kaymak şehit binbaşının ailesine..
    4. Muhtar ve azası eğlence mekanında..
    5. Gürkan, yol çalışmasını inceledi
    6. Düzce Üniversitesi Hastanesi kadrosunu..
    7. Kurban pazarında ‘ultrason’ timi iş..
    8. Şoförlerin uyuşturucu ve alkol..
    9. Yönten: “Sağlık turizminde Samsun’u..
    10. AFAD: 4,8’lik İzmir depreminde hasar..
    11. Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    12. AK Parti'den belediye başkanlarına..
    13. Bakan Akar ve komutanlar KKTC’de
    14. Denizli’de emekliler bayram..
    15. Gazze'de otizmli çocuklara yüzmeyle..
    16. Düzce Belediyesi 39 çocuğu sünnet..
    17. Diyarbakır’da kurbanlık hareketliliği..
    18. Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı
    19. Arafat’a geri sayım başladı!
    20. Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru