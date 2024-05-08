  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa’ya gönderdiği sır gibi saklanan mektup ortaya çıktı! O kütüphanede saklanıyordu...

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar! İniş takımı açılmadı

Örneği yok sanarsınız ama var! Dhkpc’yi-Deniz’i Övenler ‘Aydınlar Öldürüldü’ diyemez!

Amaç: CHP’li belediyelerin israflarını perdelemek! ‘Yalanın Sözcüsü’nden bir algı operasyonu daha

Korkunç anlar: Antalya'da camiyi yılanlar bastı!

Evrim safsatası cunta dayatması

Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı

Cem Garipoğlu'nun elindeki mor lekelerin sırrı ortaya çıktı! Meğer o lekeler…

CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı

Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”
Yaşam Otomobiller tırın hızına yetişemedi
Yaşam

Otomobiller tırın hızına yetişemedi

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:20:00 -

Bursa'da 180 kilometre hızla giden tır, otomobilleri gerisinde bıraktı.

Bursa'da yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyreden araç sahipleri yetişmekte güçlük çekerken; göstergenin 180 kilometre hızı göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde tırın yüksek hızda gittiği gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Aynı yolda ilerleyen araç sahiplerinin kilometredeki hızı 180'e çıkarken önünde seyreden tıra yetişmekte zorluk çekti.

Bu anları kaydeden sürücüler, bu kişilere dur denilmesi gerektiğini kaydettiler.

Topraksız alanda bir başına geçenleri selamlıyor
Topraksız alanda bir başına geçenleri selamlıyor

Yaşam

Topraksız alanda bir başına geçenleri selamlıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önce hırsızlık yapıp ardından esnafla dalga geçtiler
Önce hırsızlık yapıp ardından esnafla dalga geçtiler

Yaşam

Önce hırsızlık yapıp ardından esnafla dalga geçtiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23