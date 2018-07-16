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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi yaralandı

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bartın'dan Safranbolu istikametine seyir halinde olan Hüseyin Güngör (47) yönetimindeki otomobil hatalı solla yaptığı sırada Kirkille mahallesinde karşı yönde gelmekte olan Orhan Çelikoğlu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonra bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilirken, çarpışma sonrası hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Hüdayet Çelikoğlu (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobillerden çıkarılan, Hüseyin Güngör, Okay Güngör (24), Emine Güngör (43) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Çelikoğlu, Umut Çelikoğlu (10), Yunus Emre Çelikoğlu (8),Turan Çelikoğlu (33) olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CANSIZ BEDEN SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren Hüdayet Çelikoğlu'nun cansız bedeni ise ekiplerin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Durumları ağır olan Turan ve Orhan Çelikoğlu ameliyata alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol savcının incelemesinin ardından otomobiller kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
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  3. otomobil
  4. trafik kazası

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