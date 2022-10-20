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Yerel Otomobille kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

Otomobille kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

Van’da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:14:00 -
Otomobille kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda Civic marka otomobille 07 FA 267 plakalı Citroen marka kamyonetle çarpıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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