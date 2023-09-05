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Yerel Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-05 19:16:00 -
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Teknik Üniversitesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Enes Atalardin, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Atalardin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Enes Atalardin, bugün öğle namazını müteakip İbrikdere Selimiye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası İbrikdere Mezarlığında toprağa verildi.

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