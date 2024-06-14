  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Yerel

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 07:54:00 -

Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DF 743 plakalı Tofaş marka otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan kurye yere çakılarak ağır yaralandı.

Yaralı kurye kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sivas'ta yürek yakan kaza
Sivas'ta yürek yakan kaza

Gündem

Sivas'ta yürek yakan kaza
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hadımköy'deki TEM otoyolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Hadımköy'deki TEM otoyolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Yerel

Hadımköy'deki TEM otoyolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya'da korkutan kaza! Araç bariyerlere çarpıp asılı kaldı...
Konya'da korkutan kaza! Araç bariyerlere çarpıp asılı kaldı...

Gündem

Konya'da korkutan kaza! Araç bariyerlere çarpıp asılı kaldı...

Şanlıurfa'da 4 BMW marka otomobil zincirleme kaza yaptı!
Şanlıurfa'da 4 BMW marka otomobil zincirleme kaza yaptı!

Gündem

Şanlıurfa'da 4 BMW marka otomobil zincirleme kaza yaptı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23