Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince durdurulan arka koltukları sökülmüş iki ayrı otomobilde, iki çalıntı büyükbaş hayvan yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobilde çalıntı büyükbaş hayvanlar yakalandı. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında, O.K. (28) ve U.S. (36) idaresindeki iki otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüleri, kovalama sonucunda yakalandı. Otomobilleri inceleyen ekipler, araçların arka koltuklarının söküldüğünü ve her birinin içerisinde birer büyükbaş hayvan olduğunu belirledi. Ekiplerce yapılan araştırmada, hayvanların Çevrepınar Mahallesi meralık alanından çalındığı ve N.K'ye ait olduğu tespit edildi. Araç sürücüleri gözaltına alınırken hayvanlar da sahibine teslim edildi.

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